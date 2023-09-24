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У Нагірному Карабасі прогнозують масовий відтік вірмен

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
24 вересня 2023 р.

120 тисяч етнічних вірмен у Нагірному Карабасі не бажають жити у складі Азербайджану, заявив представник влади самопроголошеної НКР. Він вважає, що цей регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен.

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Пункт перетину кордону між Вірменією й Азербайджаном, а також база "миротворців" РФ
Пункт перетину кордону між Вірменією й Азербайджаном, а також база "миротворців" РФФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Керівництво самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) прогнозує масовий відтік етнічних вірмен із Нагірного Карабаху після успішної військової операції Азербайджану. "120 тисяч вірмен у регіоні не бажають жити у складі Азербайджану. 99,9 відсотка з них воліють покинути свої історичні землі", - заявив "радник влади" НКР Давид Бабаян в коментарі інформагенції Reuters, оприлюдненому в неділю, 24 вересня.

Азербайджан пообіцяв поважати права вірмен у Нагірному Карабасі, але вірмени бояться переслідувань, пояснив Бабаян. За його словами, уряд Вірменії готується до прийому десятків тисяч людей із Нагірного Карабаху, але робить ставку на те, щоб домогтися гарантій безпеки вірменського населення в цьому регіоні.

Давид Бабаян зазначив, що поки неясно, коли жителі Нагірного Карабаху подадуться до Вірменії. "Доля нашого бідного народу увійде в історію, як ганьба для всього цивілізованого світу. Тим, хто несе відповідальність за наші долі, колись доведеться відповісти за свої гріхи перед Богом", - підкреслив він.

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Військова операція Азербайджану

У Нагірному Карабасі проживають переважно етнічні вірмени, які протягом кількох десятиліть контролювали цей регіон за підтримки уряду в Єревані. Після розпаду СРСР Нагірний Карабах оголосив незалежність від Азербайджану, але світова спільнота не визнала її.

19 вересня Азербайджан розпочав масштабну військову операцію. Уже наступного дня вірмени в НКР були змушені погодитися на припинення вогню.

Унаслідок військової операції, найімовірніше, загинули сотні людей, сотні інших було поранено. Вірмени звинувачують світову спільноту в бездіяльності.

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Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

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