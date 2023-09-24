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ПолітикаВірменія

У Вірменії звинуватили роcЗМІ у веденні гібридної війни

Олег Соколенко | Аліна Коломієць
24 вересня 2023 р.

Очільник апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти Вірменії. Приводом став сюжет телеканалу НТВ із твердженням про десантників США в будівлі вірменського уряду.

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Протестувальники біля посольства РФ у Єревані, 19 вересня 2023 року
Протестувальники біля посольства РФ у Єревані, 19 вересня 2023 рокуФото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO

У веденні гібридної війни проти Вірменії звинуватив російські ЗМІ керівник апарату прем'єр-міністра країни Араїк Арутюнян. "Схоже, у гібридній війні, розв'язаній у російських ЗМІ проти Вірменії, обіцяли, як у відомій казці, - той, хто більше бреше, отримає половину палацу/Кремля", - написав він у Facebook у суботу, 23 вересня.

Таким чином він відповів на твердження російського журналіста Георга Хачатуряна, яке пролунало в ефірі телеканалу НТВ, про те, що демонстранти, які прорвалися 20 вересня в будівлю уряду Вірменії, нібито натрапили там на американських десантників, які приїхали на навчання. "Це абсолютна дезінформація. Жодні протестувальники не штурмували будівлю уряду того дня, і тим паче, жодних американських десантників там не було", - йдеться в пості Арутюняна.

Постскриптум керівника апарату Нікола Пашиняна містить запитання: "Як так вийшло, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергій Кургінян, Андранік Мігранян та інші?"

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Протести проти Пашиняна

Акції протесту спалахнули в Єревані після військової операції Азербайджану в Нагірному Карабасі 19-20 вересня, унаслідок якої Баку взяв під контроль усю територію невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР). Демонстранти вимагали відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна. Акції також зафіксували біля посольства РФ у Вірменії.

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