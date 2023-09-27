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Бербок закликає Азербайджан пустити спостерігачів в Карабах

Олександр Куницький
27 вересня 2023 р.

Німеччина разом з партнерами готова докласти всіх зусиль, щоб якомога швидше відправити спостерігачів у Нагірний Карабах, заявила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок.

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Біженці з Нагірного Карабаху у місті Ґоріс, Вірменія
Біженці з Нагірного Карабаху у місті Ґоріс, ВірменіяФото: ALAIN JOCARD/AFP/Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Азербайджан допустити міжнародних спостерігачів у Нагірний Карабах. Відповідну заяву поширила у середу, 27 вересня, пресслужба німецького МЗС.

"Разом із нашими партнерами ми докладемо всіх зусиль, щоб якомога швидше відправити спостерігачів. Якби Азербайджан допустив міжнародних спостерігачів, це було б доказом довіри до того, що Азербайджан серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо безпеки та добробуту народу Нагірного Карабаху", - зазначила Бербок.

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Нині ніхто достеменно не знає, як живуть люди у Нагірному Карабаху, тому там зараз потрібна прозорість, а також "очі та вуха міжнародної спільноти", наголосила вона.

Бербок додала, що в Нагірному Карабаху людям досі не вистачає необхідних для життя речей, зокрема їжі, медикаментів та засобів гігієни, тому ФРН збільшить фінансування Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з двох до п'яти мільйонів євро. Очільниця МЗС ФРН також зауважила, що багато людей бояться за своє життя та здоров’я, і змушені виїжджати до Вірменії - часто лише з найнеобхіднішим і в переповнених автомобілях.

До Вірменії з Карабаху виїхали понад 28 тисяч людей

Нині до Вірменії з Нагірного Карабаху вже в’їхали понад 28 тисяч біженців, передає агентство Reuters з посиланням на вірменський уряд. Населення регіону, де проживали переважно вірмени, становило за різними оцінками близько 120 тисяч.

Днями представник "влади" самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) спрогнозував, що цей регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен. 

Біженці з Нагірного Карабаху
Біженці з Нагірного Карабаху Фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

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Вибух АЗС у Степанакерті: загинуло 68 людей

Наперередодні в Нагірному Карабаху вибухнула автозаправна станція (АЗС) поблизу "столиці" самопроголошеної НКР Степанакерта (азербайджанською - Ханкенді). Оскільки тисячі вірмен покидають Карабах, на АЗС було багато людей.

Ввечері вівторка 26 вересня "влада" самопроголошеної НКР заявила, що внаслідок вибуху кількість загиблих сягнула 68 людей. Раніше було відомо про 20 жертв. Ще 290 людей зазнали поранень, з них майже 170 доправили в лікарні Вірменії. Доля понад сотні людей залишається невідомою.

"Влада" самопроголошеної НКР заявила, що внаслідок вибуху на АЗС кількість загиблих сягнула 68 людей, ще 290 - зазнали поранень
"Влада" самопроголошеної НКР заявила, що внаслідок вибуху на АЗС кількість загиблих сягнула 68 людей, ще 290 - зазнали пораненьФото: Hayk Baghdasaryan/AP Photo/picture alliance

Військова операція Азербайджану

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, проголосив "незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна. 19 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої президент Ільхам Алієв заявив, що країна "відновила свій суверенітет".

В ході операції "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню. За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в азербайджанському місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

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