Пашинян: Вірменія більше не може покладатися на Росію

Вірменія більше не може покладатися на Росію як на військового та оборонного партнера, бо та підводить. Тому треба думати про посилення зв'язків зі США і Францією, заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Вірменія шукає нових партнерів для військово-технічної співпраці, оскільки не може реалізовувати її тільки з Росією, як це було досі, заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян 1 лютого в інтерв'ю вірменському радіо .

Він нагадав, що раніше 95-97 відсотків відносин Вірменії в оборонній сфері були з РФ, але додав, що тепер "цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин". Зокрема, прем'єр зауважив, що Росія неодноразово підводила Вірменію, хоча була її головним військовим і оборонним партнером.

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"Потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо мати відносини військово-технічного та оборонного характеру", - цитує Пашиняна Reuters. Він додав, що варто подумати про налагодження тісніших зв'язків зі США та Францією, і про те, які безпекові зв'язки будувати з Індією та Грузією.

Прем'єр зауважив, що в січні 2022 року влада Вірменії підготувала концепцію реформування армії у співпраці з РФ, однак події зими того року - блокування Азербайджаном Лачинського коридору, що зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією, - засвідчили: "ми не можемо просуватися з цією концепцією". Тепер, на його переконання, потрібно змінити концепцію розвитку армії. Він пообіцяв, що такий документ ухвалять до кінця року.

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Криза у відносинах між Вірменією та ОДКБ

Після закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі у вересні 2023 року Пашинян назвав структури, у яких бере участь Вірменія, неефективними, маючи на увазі Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян також заявив, що членство країни в ОДКБ, принаймні починаючи з 2020 року, нічого не приносить. "З 2020 року з боку Азербайджану сталося три широкомасштабні напади, під час яких ОДКБ не надала Вірменії жодного сприяння", - казав він.

У 2023 році Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території та вирішила не брати участі в навчаннях рятувальних служб організації в Білорусі. Пашинян допустив вихід Вірменії зі складу ОДКБ.

Натомість у вересні 2023 року Вірменія провела на своїй території спільні зі США військові навчання, завданням яких була підготовка до участі в міжнародних миротворчих місіях.

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