Блінкен: Азербайджан може вторгнутися у Вірменію

За даними Politico, держсекретар США на зустрічі з групою конгресменів 3 жовтня висловив побоювання, що війська Азербайджану можуть вторгнутися в південну частину Вірменії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив конгресменів, що війська Азербайджану найближчими тижнями можуть вторгнутися у Вірменію, повідомило в ніч на суботу, 14 жовтня, Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Блінкен обговорював цю тему під час телефонної розмови з невеликою групою конгресменів від Демократичної партії 3 жовтня. Держсекретар і законодавці говорили про заходи, яких США можуть вжити після того, як Азербайджан взяв під контроль територію Нагірного Карабаху. Блінкен сказав тоді, що США перестануть надавати військову допомогу Азербайджану. Водночас він додав, що, на думку Держдепартаменту США, Азербайджан може найближчими тижнями вторгнутися в південну Вірменію.

У Держдепартаменті відмовилися коментувати телефонну розмову Блінкена, але наголосили, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність Вірменії та виступають за вирішення конфлікту шляхом прямих переговорів. Конгресмен Френк Паллоне з Нью-Джерсі, який брав участь у бесіді з Блінкеном, написав у соціальних мережах після розмови, що президент Азербайджану Ільхам Алієв "рухається вперед до своєї мети - захопити південну Вірменію.

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Азербайджан погрожував застосувати силу

Південна частина Вірменії розташована між основною частиною Азербайджану та його ексклавом Нахічеванню, що межує з Туреччиною та Іраном. Баку пропонує прокласти через Сюнікську область Вірменії Зангезурський коридор довжиною близько 40 кілометрів, щоб з'єднати Азербайджан і Нахічевань. Сторони домовилися створити коридор у тристоронній угоді, ухваленій в 2020 році. Водночас Алієв погрожував вирішити це питання силовим шляхом, зазначає Politico.

Азербайджан 19-20 вересня провів військову операцію в Нагірному Карабасі - регіоні, населеному переважно етнічними вірменами, і повернув цю територію під свій контроль. 28 вересня так званий "глава" Карабаху підписав "указ" про припинення існування невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

За два тижні з Карабаху виїхали близько 100 тисяч етнічних вірмен. 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання території Азербайджану, до якої входить Нагірний Карабах.

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