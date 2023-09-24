Прем'єр Вірменії поставив під сумнів ефективність ОДКБ

Пашинян заявив, що інструменти Організації договору про колективну безпеку неефективні для гарантування безпеки Вірменії. Єреван обдумує також ратифікацію Римського статуту.

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що інструменти Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) "неефективні" для захисту безпеки та державних інтересів Вірменії.

"Аналіз ситуації показує, що системи безпеки і союзники, на яких ми довгий час сподівалися, поставили завдання показати нашу вразливість і неможливість для народу Вірменії мати незалежну державу", - сказав Пашинян у відеозверненні, яке цитує російський "Інтерфакс".

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За його словами, "деякі партнери" Вірменії докладають дедалі більше зусиль для того, щоб показати вразливість цієї країни у сфері безпеки. "Тепер вони ставлять під удар не тільки зовнішню, а й внутрішню безпеку і стабільність Вірменії, порушуючи при цьому дипломатичну, міждержавну етику відносин, усі норми коректності, взяті договорами зобов'язання", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що в січні Вірменія відмовилась приймати навчання ОДКБ, а також не брала участі у військових навчаннях в Білорусі у вересні. Неодноразово Пашинян погрожував виходом Вірменії з ОДКБ, звинувачуючи Москву у невиконанні домовленостей щодо Нагірного Карабаху.

Вибір між свободою і долею губернії

Нікол Пашинян також вважає, що Вірменія стоїть перед вибором - стати незалежною країною або чиєюсь покірною губернією. "Глибинний сенс того, що відбувається з нами останніми роками, полягає в ось чому: буде Вірменія суверенною, вільною, демократичною країною чи наляканою губернією", - сказав Пашинян у відеозверненні.

За словами Пашиняна, Вірменія має бути мирною, розвиненою, вільною і демократичною країною. "Але на цьому шляху треба підтвердити нашу волю мати вільну і суверенну державу, і ми йдемо цим шляхом, поважаючи всіх наших колег, але чекаючи такої самої поваги щодо нашого народу, нашої держави, суверенітету і свободи", - заявив вірменський лідер.

Пашинян висловив упевненість у тому, що Вірменія "переможе в боротьбі за незалежність, суверенітет, демократію, щастя і свободу".

Вірменія думає над ратифікацією Римського статуту

Крім того, у своїй промові Пашинян заявив, що Вірменії необхідно "видозмінити, доповнити та збагатити" інструменти зовнішньої та внутрішньої безпеки, тож Єреван розглядає ратифікацію Римського статуту.

"Це дасть Вірменії можливість користуватися можливостями МКС (Міжнародний кримінальний суд) у забезпеченні зовнішньої безпеки. Рішення про ратифікацію ми ухвалили в грудні 2022 року, коли для всіх нас стало очевидно, що інструменти ОДКБ і стратегічного партнерства Вірменії та Росії недостатні для гарантування нашої зовнішньої безпеки. Це рішення не спрямоване проти ОДКБ і Росії, а виходить з інтересів нашої зовнішньої безпеки, і це рішення - наше суверенне право", - заявив Пашинян.

123 країни світу ратифікували Римський статут, що юридично зобов'язує їх співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом і виконувати видані ним ордери на арешт.

У березні МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має видати Москва, або його мають заарештувати за межами РФ.

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