Алієв підняв прапор Азербайджану в "столиці" Карабаху

Ільхам Алієв на колінах у військовій формі поцілував азербайджанський прапор перед тим, як його підняли в головному місті Нагірного Карабаху.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підняв у неділю, 15 жовтня, національний прапор у головному місті Нагірного Карабаху - Ханкенді, який вірмени називають Степанакерт.

Це був не тільки перший візит Алієва у Карабах після повернення контролю над регіоном, але й перший у місто за час його президентства, зауважує агентство AFP.

Офіс Алієва повідомив, що він відвідав кілька інших місць і міст у Карабасі, опублікувавши фотографії, на яких Алієв у військовому одязі стоїть на колінах і цілує азербайджанський прапор перед тим, як його піднімають.

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Алієв: Азербайджан відновив суверенітет

Азербайджан 19-20 вересня провів військову операцію з метою "відновлення конституційного ладу в Нагірному Карабасі" - регіоні, населеному переважно етнічними вірменами, та міжнародно визнаному азербайджанською територією після розпаду Радянського Союзу.

28 вересня самопроголошений "глава" Карабаху підписав "указ" про припинення існування невизнаної Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року. Регіон покинули близько 100 тисяч етнічних вірмен - майже все вірменське населення. 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Карабаху територією Азербайджану.

Алієв у телезверненні до народу зазначив, що "Вірменія несподівано проявила політичну компетентність" і "Азербайджан відновив свій суверенітет".

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