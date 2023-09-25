Макрон: Азербайджан загрожує кордонам Вірменії

Франція побоюється за територіальну цілісність Вірменії, заявив Еммануель Макрон. За його словами, владу Азербайджану тепер "ніщо не стримує" і вона "загрожує кордонам Вірменії".

Франція уважно стежить за територіальною цілісністю Вірменії після того, як Азербайджан провів успішну військову операцію зі встановлення контролю над усією територією невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки". Про це заявив французький президент Еммануель Макрон у телеінтерв'ю, передає в неділю, 24 вересня, агентство AFP.

"Франція зараз дуже пильна щодо територіальної цілісності Вірменії. Тому що саме це поставлено на карту", - сказав Макрон. Він застеріг, що владу Азербайджану тепер "ніщо не стримує" і вона "загрожує кордонам Вірменії".

Макрон каже про співучасть Москви в діях Баку

Французький президент також заявив, що Москва стала "співучасницею" Баку, тоді як Туреччина "завжди підтримувала" дії Азербайджану, бувши його союзницею.

За день до того держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном заявив про "глибоке занепокоєння", яке США відчувають щодо долі вірменського населення Карабаху. Блінкен закликав Баку гарантувати безпеку цивільного населення регіону, поважати його права і свободи, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

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Майже три тисячі біженців прибули до Вірменії з Карабаху

Тим часом станом на ранок понеділка, 25 вересня, до Вірменії прибули вже майже 3000 біженців з Нагірного Карабаху, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на дані вірменського уряду.

Перша група біженців із Карабаху прибула 24 вересня - здебільшого це були жінки, діти та люди похилого віку. Агентство dpa уточнило, що біженців супроводжували "російські миротворці".

Тим часом столицю невизнаної "НКР", місто Степанакерт (азербайджанська назва - Ханкеді) 24 вересня відключили від енергосистеми Вірменії та під'єднали до енергосистеми Азербайджану, повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на адміністрацію президента Азербайджану.

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Напередодні керівництво "НКР" заявило, що прогнозує масовий відтік етнічних вірмен із Нагірного Карабаху після успішної військової операції Азербайджану. "120 тисяч вірмен у регіоні не бажають жити у складі Азербайджану. 99,9 відсотка з них воліють покинути свої історичні землі", - заявив "радник влади" НКР Давид Бабаян в коментарі інформагенції Reuters.