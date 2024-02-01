Вірменія приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Римський статут МКС 1 лютого набув чинності у Вірменії. У разі візиту в країну Путіна його мають заарештувати за ордером Гаазького суду.

Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

"Римський статут МКС 1 лютого набув чинності у Вірменії", - повідомив AFP речник прем'єр-міністра з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян.

"Приєднання до МКС дає Вірменії можливість запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі", - сказав Кіракосян. За його словами, це в першу чергу стосується Азербайджану.

Путіна можуть затримати в разі візиту до Вірменії

Такий крок також означає, що Вірменія мала б затримати президента РФ Володимира Путіна за ордером Гаазького суду в разі його візиту в країну. МКС у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою в депортації тисяч українських дітей з окупованих Росією територій України.

Росія різко критикувала Вірменію за прагнення приєднатися до Римського статуту, називаючи це "недружнім актом". Натомість прем'єр Вірменії Нікол Пашинян у відповідь на ці заяви багаторазово зазначав, що дії Вірменії не спрямовані проти РФ.

Напруженість між Росією та Вірменією зросла через Нагірний Карабах. Ще донедавна Вірменія вважала РФ головним союзником, але стосунки помітно погіршилися, коли та не надала жодної допомоги у відбитті воєнної операції Азербайджану в Карабасі.

19 вересня 2023 року Азербайджан почав масштабну операцію з повернення контролю над Карабахом, і вже через добу провірменська влада регіону капітулювала та оголосила ліквідацію самопроголошеної республіки. Контингент російських "миротворців", який перебував у Карабасі, не втручався. Більшість жителів регіону становили етнічні вірмени, проте після вересневих подій переважна частина зі 120 тисяч вірмен у Карабасі покинули його, побоюючись репресій азербайджанської влади.

Читайте також: Вірменія в суді ООН звинуватила Азербайджан в "етнічних чистках"