Вірменія в суді ООН звинувачує Азербайджан в етнічній чистці

Єреван стверджує, що Баку проводить у Нагірному Карабасі "етнічні чистки". Представник Азербайджану відкинув звинувачення, нагадавши, що Карабах відвідували дві місії ООН.

Представник Вірменії під час слухань у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй (ООН) у четвер, 12 жовтня, звинуватив Азербайджан в "етнічних чистках" і закликав суд вжити заходів для захисту прав етнічних вірмен у Нагірному Карабасі.

"Нічого, крім цілеспрямованих і недвозначних тимчасових заходів для захисту прав етнічних вірмен Нагірного Карабаху, не буде достатньо, щоб запобігти продовженню та незворотності етнічної чистки, яку здійснює Азербайджан", - цитує його агентство Associated Press.

Загалом Вірменія запросила у суддів 10 "тимчасових заходів", спрямованих на захист прав етнічних вірмен Карабаху, який Азербайджан узяв під свій контроль у вересні внаслідок військової операції.

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Баку відкидає звинувачення Єревана

Представник Азербайджану відкинув звинувачення в етнічних чистках щодо цивільного населення Карабаху.

"Звинувачення Вірменії не відображають реальності того, що відбувається в Карабасі. Ба більше, вони не відображають спостережень і висновків двох місій ООН, які побували в регіоні", - заявив він, наголосивши, що Азербайджан "не займався і не займатиметься етнічними чистками чи будь-якою формою нападу на цивільне населення Карабаху".

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