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Суд ООН: Баку має дозволити біженцям із Карабаху повернутися

Павло Мильников
17 листопада 2023 р.

Азербайджан має забезпечити повернення в Нагірний Карабах всім, хто хоче, та виїзд тим, хто хоче залишити регіон. Баку зобов'язаний подати звіт про заходи, вжиті для захисту населення.

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Біженці з Нагірного Карабаху на вірменському кордоні, 29 вересня 2023 року
Біженці з Нагірного Карабаху на вірменському кордоні, 29 вересня 2023 рокуФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Азербайджан має надати можливість повернутися додому мешканцям Нагірного Карабаху, які втекли з регіону під час вересневого загострення конфлікту. З таким рішенням Міжнародний суд ООН виступив у п'ятницю, 17 листопада. Баку має забезпечити "безпечне, безперешкодне та швидке" повернення для людей, які залишили Нагірний Карабах і хочуть повернутися, а також виїзд для тих, хто залишився в регіоні і хоче поїхати, вказали в суді.

Крім того, Азербайджан має гарантувати, що люди, які залишаються в регіоні, не зазнають насильства або залякування, наголосили в суді всесвітньої організації. Баку зобов'язаний протягом восьми тижнів подати звіт про заходи, вжиті для захисту населення.

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Втеча вірмен з Нагірного Карабаху після військової операції Азербайджану

Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, 19 вересня розпочав військову операцію в регіоні. За добу влада самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.

На тлі цього почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоювалися репресій азербайджанської влади, у бік Вірменії. За два тижні з регіону виїхало практично все вірменське населення - понад 100 тисяч людей

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