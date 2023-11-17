Суд ООН: Баку має дозволити біженцям із Карабаху повернутися
Азербайджан має надати можливість повернутися додому мешканцям Нагірного Карабаху, які втекли з регіону під час вересневого загострення конфлікту. З таким рішенням Міжнародний суд ООН виступив у п'ятницю, 17 листопада. Баку має забезпечити "безпечне, безперешкодне та швидке" повернення для людей, які залишили Нагірний Карабах і хочуть повернутися, а також виїзд для тих, хто залишився в регіоні і хоче поїхати, вказали в суді.
Крім того, Азербайджан має гарантувати, що люди, які залишаються в регіоні, не зазнають насильства або залякування, наголосили в суді всесвітньої організації. Баку зобов'язаний протягом восьми тижнів подати звіт про заходи, вжиті для захисту населення.
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Втеча вірмен з Нагірного Карабаху після військової операції Азербайджану
Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, 19 вересня розпочав військову операцію в регіоні. За добу влада самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.
На тлі цього почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоювалися репресій азербайджанської влади, у бік Вірменії. За два тижні з регіону виїхало практично все вірменське населення - понад 100 тисяч людей.
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