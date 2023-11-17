Суд ООН: Баку має дозволити біженцям із Карабаху повернутися

Азербайджан має забезпечити повернення в Нагірний Карабах всім, хто хоче, та виїзд тим, хто хоче залишити регіон. Баку зобов'язаний подати звіт про заходи, вжиті для захисту населення.

Азербайджан має надати можливість повернутися додому мешканцям Нагірного Карабаху, які втекли з регіону під час вересневого загострення конфлікту. З таким рішенням Міжнародний суд ООН виступив у п'ятницю, 17 листопада. Баку має забезпечити "безпечне, безперешкодне та швидке" повернення для людей, які залишили Нагірний Карабах і хочуть повернутися, а також виїзд для тих, хто залишився в регіоні і хоче поїхати, вказали в суді.

Крім того, Азербайджан має гарантувати, що люди, які залишаються в регіоні, не зазнають насильства або залякування, наголосили в суді всесвітньої організації. Баку зобов'язаний протягом восьми тижнів подати звіт про заходи, вжиті для захисту населення.

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Втеча вірмен з Нагірного Карабаху після військової операції Азербайджану

Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, 19 вересня розпочав військову операцію в регіоні. За добу влада самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.

На тлі цього почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоювалися репресій азербайджанської влади, у бік Вірменії. За два тижні з регіону виїхало практично все вірменське населення - понад 100 тисяч людей.

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