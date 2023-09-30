  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаВірменія

Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН

Жан Рофе | Євгенія Наконечна
30 вересня 2023 р.

Єреван звинуватив Баку в расовій дискримінації через ситуацію в Нагірному Карабасі. У регіон вирушає місія ООН.

https://p.dw.com/p/4WzVd
Етнічні вірмени полишають Нагірний Карабах
Етнічні вірмени полишають Нагірний КарабахФото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

Вірменія направила до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану з вимогою дотримуватися в Нагірному Карабасі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться у пресрелізі суду, опублікованому в п'ятницю, 29 вересня.

Читайте також: Брюссель закликає Баку допустити спостерігачів ООН у Карабах

Укладачі позову вказують, що Азербайджан "повинен утриматися від будь-яких заходів, які можуть призвести до порушення його зобов'язань" у межах цієї конвенції. Вірменія просить суд зобов'язати уряд президента Азербайджану Ільхама Алієва дати можливість покинути Нагірний Карабах усім охочим, забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до вірменського населення регіону і допомогти у відновленні комунальної системи.

Єреван також домагається, щоб Баку визнав дійсними акти цивільного стану, видані владою Нагірного Карабаху, і утримався від "вживання каральних заходів проти чинних або колишніх політичних представників або військовослужбовців" невизнаної республіки, яка капітулювала.

Крім того, вірменська сторона вимагає, щоб азербайджанські військові та представники правоохоронних органів залишили цивільні об'єкти Нагірного Карабаху, і наполягає на забороні знесення пам'яток вірменської культурної спадщини в регіоні.

Місія ООН відвідає Нагірний Карабах у вихідні

Тим часом уряд Азербайджану та ООН досягли угоди про спрямування міжнародної місії в Нагірний Карабах. Як заявив на брифінгу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, вона прибуде в регіон цими вихідними.

Це перша така місія за 30 років, зазначив Дюжаррік. За його словами, основне завдання - оцінити обстановку на місцях і гуманітарні потреби людей: як тих, хто залишився в регіоні, так і тих, хто виїжджає з нього.

Вихід вірмен із Карабаху після військової операції Баку

19 вересня Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, почав військову операцію в регіоні. За добу влада невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.

На цьому тлі почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоюються репресій влади Азербайджану, у бік Вірменії. До вечора 29 вересня вона прийняла майже 100 тисяч біженців, повідомила на брифінгу прессекретарка вірменського прем'єр-міністра Назелі Багдасарян.

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пара йде повз зруйновану будівлю у Маріуполі, 14 липня 2023 року

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Конфлікти30 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Андрій Мельник - посол України в Бразилії

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Політика29 вересня 2023 р.
Українські та європейські прапори в Брюсселі

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Політика29 вересня 2023 р.
Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
Пам'ятник "Менора" в Бабиному Яру встановлено 29 вересня 1991 року

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Історія29 вересня 2023 р.
На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
Сутички протестувальників та поліції в Єревані після капітуляції Нагірного Карабаху внаслідок воєнної операції Азербайджану

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Конфлікти28 вересня 2023 р.
На головну сторінку