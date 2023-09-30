Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН

Єреван звинуватив Баку в расовій дискримінації через ситуацію в Нагірному Карабасі. У регіон вирушає місія ООН.

Вірменія направила до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану з вимогою дотримуватися в Нагірному Карабасі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться у пресрелізі суду, опублікованому в п'ятницю, 29 вересня.

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Укладачі позову вказують, що Азербайджан "повинен утриматися від будь-яких заходів, які можуть призвести до порушення його зобов'язань" у межах цієї конвенції. Вірменія просить суд зобов'язати уряд президента Азербайджану Ільхама Алієва дати можливість покинути Нагірний Карабах усім охочим, забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до вірменського населення регіону і допомогти у відновленні комунальної системи.

Єреван також домагається, щоб Баку визнав дійсними акти цивільного стану, видані владою Нагірного Карабаху, і утримався від "вживання каральних заходів проти чинних або колишніх політичних представників або військовослужбовців" невизнаної республіки, яка капітулювала.

Крім того, вірменська сторона вимагає, щоб азербайджанські військові та представники правоохоронних органів залишили цивільні об'єкти Нагірного Карабаху, і наполягає на забороні знесення пам'яток вірменської культурної спадщини в регіоні.

Місія ООН відвідає Нагірний Карабах у вихідні

Тим часом уряд Азербайджану та ООН досягли угоди про спрямування міжнародної місії в Нагірний Карабах. Як заявив на брифінгу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, вона прибуде в регіон цими вихідними.

Це перша така місія за 30 років, зазначив Дюжаррік. За його словами, основне завдання - оцінити обстановку на місцях і гуманітарні потреби людей: як тих, хто залишився в регіоні, так і тих, хто виїжджає з нього.

Вихід вірмен із Карабаху після військової операції Баку

19 вересня Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, почав військову операцію в регіоні. За добу влада невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.

На цьому тлі почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоюються репресій влади Азербайджану, у бік Вірменії. До вечора 29 вересня вона прийняла майже 100 тисяч біженців, повідомила на брифінгу прессекретарка вірменського прем'єр-міністра Назелі Багдасарян.