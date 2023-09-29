Нагірний Карабах покинули близько 85 тисяч вірмен

З Нагірного Карабаху виїхали близько 85 тисяч людей, кажуть в уряді Вірменії. За різними оцінками, населення регіону становить близько 120 тисяч людей.

До Вірменії в'їхали вже близько 85 тисяч людей з Нагірного Карабаху, повідомляє у п'ятницю, 28 вересня, агенція dpa з посиланням на речницю вірменського прем'єр-міністра Назелі Багдасарян.

Населення регіону, де проживають переважно етнічні вірмени, становить за різними оцінками близько 120 тисяч. "Влада" самопроголошеної НКР прогнозувала, що після військової операції Азербайджану регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен.

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ФРН: Карабах може незабаром майже обезлюдніти

Подібний розвиток подій передбачають і у Німеччині. "Вже кілька днів колони автомобілів з десятками тисяч людей рухаються дорогою, що веде з Нагірного Карабаху до Вірменії, - зазначив напередодні координатор зі співробітництва з Південним Кавказом у міністерстві закордонних справ Німеччини Робін Ваґенер в інтерв'ю медіакомпанії Table.Media . - Доводиться побоюватися, що найближчими днями до них приєднається переважна більшість жителів, через що Нагірний Карабах може майже обезлюдніти".

Незважаючи на поточні мирні переговори з Вірменією, Азербайджан зробив ставку на військове рішення, наголосив Ваґенер, член партії "Союз-90/Зелені", що входить до правлячої коаліції Німеччини. "Багато жителів Нагірного Карабаху більше не бачать для себе безпечного майбутнього в регіоні", - констатував він.

Нагадаємо, напердодні так званий "президент" самопроголошеної "Нагірно-Карабахської республіки" (НКР) оголосив, що невизнана респубілка припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Також, згідно з указом, населенню Карабаху, у тому числі тим, хто перебуває за його межами, запропонували ознайомитися з умовами реінтеграції, які запропонував Азербайджан, щоб ухвалити рішення щодо перебування на території Карабаху.