Брюссель закликає Баку допустити спостерігачів ООН у Карабах
Європейський Союз закликав Азербайджан допустити спостерігачів ООН до Нагірного Карабаху. Місія має прибути найближчими днями, заявив у п'ятницю, 28 вересня, в Брюсселі речник Єврокомісії, передає AFP.
У результаті військової операції Азербайджану півтора тижні тому досі триває масовий вихід вірмен з Нагірного Карабаху. Люди терміново потребують гуманітарної допомоги, вказується в повідомленні.
Раніше цього дня в Берліні повідомили, що на рівні ЄС обговорюється можливість запровадження санкцій проти Баку через ситуацію з безпекою для вірменського населення Карабаху.
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Вибух в Карабасі: до 170 зросла кількість жертв на АЗС
Тим часом "поліція" самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки", вказує на зростання числа жертв вибуху на заправці 25 вересня. Після інциденту були знайдені останки "щонайменше 170 осіб", кількість поранених - 349, заявили в "НКР". Раніше влада повідомляла про 68 загиблих і близько 200 поранених.
Останки жертв відправлять до Вірменії для ідентифікації. За даними ЗМІ, на цій автозаправці люди запасалися пальним для втечі до Вірменії після наступу азербайджанських військ.
Наплив біженців з Карабаху до Вірменії триває. За даним Єревана, до країни прибуло вже понад 90 тисяч людей із близько 120 тисяч жителів-вірменів регіону.
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Після поразки провірменських сил проти Азербайджану керівництво НКР оголосило в четвер про розпуск самопроголошеної республіки.
Згідно з міжнародним правом, Нагірний Карабах належить Азербайджану, але досі його населяли переважно етнічні вірмени. Регіон проголосив себе незалежним у 1991 році після референдуму. Це не було визнано на міжнародному рівні і бойкотувалося азербайджанською меншиною.
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