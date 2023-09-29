Брюссель закликає Баку допустити спостерігачів ООН у Карабах

Влада в Баку має допустити в Нагірний Карабах спостерігачів ООН, кажуть у Брюсселі. Регіон покидають десятки тисяч вірмен, які потребують гуманітарної допомоги. Число жертв вибуху на АЗС, де були біженці, зросла до 170.

Європейський Союз закликав Азербайджан допустити спостерігачів ООН до Нагірного Карабаху. Місія має прибути найближчими днями, заявив у п'ятницю, 28 вересня, в Брюсселі речник Єврокомісії, передає AFP.

У результаті військової операції Азербайджану півтора тижні тому досі триває масовий вихід вірмен з Нагірного Карабаху. Люди терміново потребують гуманітарної допомоги, вказується в повідомленні.

Раніше цього дня в Берліні повідомили, що на рівні ЄС обговорюється можливість запровадження санкцій проти Баку через ситуацію з безпекою для вірменського населення Карабаху.

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Вибух в Карабасі: до 170 зросла кількість жертв на АЗС

Тим часом "поліція" самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки", вказує на зростання числа жертв вибуху на заправці 25 вересня. Після інциденту були знайдені останки "щонайменше 170 осіб", кількість поранених - 349, заявили в "НКР". Раніше влада повідомляла про 68 загиблих і близько 200 поранених.

Останки жертв відправлять до Вірменії для ідентифікації. За даними ЗМІ, на цій автозаправці люди запасалися пальним для втечі до Вірменії після наступу азербайджанських військ.

Наплив біженців з Карабаху до Вірменії триває. За даним Єревана, до країни прибуло вже понад 90 тисяч людей із близько 120 тисяч жителів-вірменів регіону.

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Після поразки провірменських сил проти Азербайджану керівництво НКР оголосило в четвер про розпуск самопроголошеної республіки.

Згідно з міжнародним правом, Нагірний Карабах належить Азербайджану, але досі його населяли переважно етнічні вірмени. Регіон проголосив себе незалежним у 1991 році після референдуму. Це не було визнано на міжнародному рівні і бойкотувалося азербайджанською меншиною.

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