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ПолітикаАзербайджан

У ЄС обдумують санкції проти Азербайджану через Карабах

Ольга Журавльова
29 вересня 2023 р.

Уряд ФРН ставить санкції проти Азербайджану в залежність від того, чи країна захищає вірменське населення в Нагірному Карабасі. У ЄС консультуються щодо ситуації в регіоні.

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Вірмени масово покидають Карабах
Вірмени масово покидають КарабахФото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

Європейський Союз проводить консультації стосовно можливості запровадження санкцій проти Азербайджану з огляду на ситуацію у спірному регіоні Нагірний Карабах. Про це у п'ятницю, 29 вересня, повідомив речник міністерства закордонних справ у Берліні, передає Reuters.

Федеральний уряд Німеччини при цьому розглядає можливість запровадження санкцій проти Баку з огляду на те, чи країна захищає вірменське населення Карабасі і чи підтримує кордони сусідньої Вірменії, йдеться у повідомленні.

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Ця тема була частиною консультацій представників зовнішньополітичних відомств ФРН, Франції, Азербайджану та Вірменії. Вони мають стати підґрунтям для зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) та президента Франції Еммануеля Макрона з урядами обох країн, а також з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем на полях засідання Європейської політичної спільноти наступного тижня в Іспанії. Передумовою для цього є зокрема занепокоєння щодо відновлення війни між двома кавказькими країнами.

Серед членів ЄС Угорщина досі не допускала запровадження санкцій проти Азербайджану.

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Військова операція Азербайджану в Карабасі

Етнічні вірмени Карабаху протягом кількох десятиліть контролювали регіон за підтримки уряду Вірменії. Після розпаду СРСР Карабах "оголосив незалежність" від Азербайджану, але світова спільнота не визнала її. Згідно з міжнародним правом, це суверенна територія Азербайджану.

19 вересня Азербайджан розпочав масштабну військову операцію. Вже наступного дня "НКР" погодилась на припинення вогню.

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Азербайджан заявив про відновлення своєї територіальної цілісності. Вірмени звинувачують світову спільноту в бездіяльності, кажучи, що під час азербайджанської операції загинули чи дістали поранення сотні людей.

Так званий "президент НКР" оголосив, що невизнана республіка припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Водночас, згідно з указом, населенню Карабаху, у тому числі тим, хто перебуває за його межами, запропонували ознайомитися з умовами реінтеграції, які запропонував Азербайджан.

У Карабасі, за різними оцінками, проживали близько 120 тисяч етнічних вірмен. Уряд Вірменії заявив, що натепер майже 93 тисячі людей перетнули територію країни, повідомляє російське інформагентство "РИА Новости". Раніше представник Агентства ООН у справах біженців заявив, що загальна кількість шукачів притулку з цього регіону може сягати 120 тисяч, що збігається з оцінками всього населення анклаву.

У "НКР" прогнозують повний відтік вірменського населення. Азербайджан пообіцяв поважати права вірмен у Нагірному Карабасі, але вірмени бояться переслідувань, пояснював "радник влади" невизнаної республіки Давид Бабаян.

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