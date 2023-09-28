"Експрем'єра" невизнаного Карабаху арештували в Азербайджані

Рубена Варданяна звинувачують у фінансуванні тероризму, створенні незаконних збройних формувань та незаконному перетині кордону Азербайджану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляти тримання під вартою.

Суд в Азербайджані оголосив обвинувачення і обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому "главі" уряду невизнаного Нагірного Карабаху Рубену Варданяна. Про це в четвер, 28 вересня, повідомила Служба державної безпеки (СДБ) Азербайджану.

У своїй заяві спецслужба вказує, що стосовно громадянина Вірменії Варданяна висунуто обвинувачення за трьома статтями - у фінансуванні тероризму, участі у створенні та діяльності збройних формувань або груп, не передбачених законом, та незаконному перетині кордонів Азербайджану.

Як заявляють у СДБ, у ході слідчих заходів було встановлено, що Варданян у вересні 2022 року незаконно перетнув державний кордон Азербайджану поза пунктами пропуску "з метою вчинення терористичних і диверсійних актів". За версією слідства, Варданян не лише брав участь у створенні збройних формувань та організації їньої діяльності, а й у забезпеченні їх військовою технікою, зброєю та боєприпасами та спорядженням.

Також СДБ стверджує, що Варданян фінансував тероризм, спрямовуючи гроші на організацію терористичної діяльності цих незаконних збройних формувань.

Затримання Варданяна

Держприкордонслужба Азербайджану затримала Варданяна 27 вересня, коли він намагався виїхати з Нагірного Карабаху і потрапити до Вірменії.

Варданян народився у Єревані, був однією з ключових фігур російського фондового ринку 1990-х років, власником інвесткомпанії "Тройка Диалог" та засновником бізнес-школи "Сколково". У 2021 році Forbes оцінив його статки в мільярд доларів.

Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) у 2019 році випустив розслідування про систему офшорних компаній "Тройки Диалог", через які таємно переказували гроші найвпливовішим людям у Росії.

Восени 2022 року Варданян відмовився від російського громадянства і переїхав до Карабаху. На початку листопада він став там "прем'єр-міністром" і залишався на "посаді" до кінця лютого 2023 року.

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Невизнана республіка припиняє існування

Раніше сьогодні "президент" самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки Самвел Шахраманян підписав указ про припинення її існування з 1 січня 2024 року.

Також в указі йдеться про те, що населенню Нагірного Карабаху, у тому числі тим, хто перебуває за його межами, запропонували ознайомитися з умовами реінтеграції, які запропонував Азербайджан, щоб ухвалити рішення щодо перебування на цій території.