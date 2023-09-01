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ПолітикаБілорусь

У Білорусі стартували військові навчання країн ОДКБ

Анастасія Шепелева
1 вересня 2023 р.

У навчаннях "Бойове братство-2023", які триватимуть до 6 вересня, беруть участь війська Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Україна посилює через це оборону державного кордону.

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Спільні тренування білоруських військових і найманців російської ПВК "Вагнер" у Білорусі в липні
Спільні тренування білоруських військових і найманців російської ПВК "Вагнер" у Білорусі в липніФото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

У Білорусі в п'ятницю, 1 вересня, розпочалися військові навчання "Бойове братство-2023" країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

До маневрів залучені понад 2,5 тисячі військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, та Таджикистану з 500 одиницями озброєння, військової та спеціальної техніки. Член ОДКБ Вірменія не бере участі в навчаннях.

До 6 вересня на полігонах "Брестський", "Гожський", "Доманівський", "Обуз-Леснівський", "Чепелеве" та "Лесище" мають проходити злагодження колективних сил оперативного реагування та спеціальні навчання з силами і засобами розвідки, засобами матеріально-технічного забезпечення військ, спільним формуванням радіаційного, хімічного і біологічного захисту та медичного забезпечення. В Островецькому районі йтимуть тренування рятувальних підрозділів забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки населення.

Україна підсилює оборону кордону з Білоруссю

У відповідь на проведення в Білорусі "Бойового братства" в Україні поставили завдання підсилити оборону державного кордону та пильність на всіх бойових позиціях, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Наєв.

"Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, - це певний аспект підвищення небезпеки", - пояснив генерал. За його словами, "ворог має розуміти, що українці завжди готові до відповідного реагування".

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