Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Імовірна смерть керівників ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна в авіакатастрофі 23 серпня змушує замислитися про майбутнє всієї організації найманців. Окреме питання - їхня база в Білорусі та взаємини з тамтешнім правителем Олександром Лукашенком, який обіцяв їм притулок та безпеку. Нагадаємо, бойовики прибули до Білорусі після "походу на Москву" - спроби заколоту 23-24 червня. У країні їх близько 4000-5000. Якою буде подальша доля "вагнерівців" у Білорусі? DW запитала думку експертів.

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"Повністю виводити "Вагнер" з Білорусі не в інтересах Кремля"

Історію ПВК "Вагнер" у колишньому вигляді завершено, вважає історик, викладач в університеті імені Генріха Гейне у Дюссельдорфі та Саарському університеті Олександр Фрідман. "Але її бойовики залишаються, перебувають в Африці, Білорусі. Тому ПВК існуватиме, можливо, навіть під тією ж назвою. Однак підкорятиметься вона міноборони РФ", - каже експерт. Гнів бойовиків щодо загибелі командирів, вважає Фрідман, спрямований на Путіна, а не на Лукашенка: "Білоруська пропаганда вже намагається знайти "елегантний" вихід із ситуації. Заявляє, що гарантії Лукашенка діяли, але виключно на території Білорусі".

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На його думку, Лукашенко хотів би керувати частиною бойовиків, інтегрувати їх до силових структур. "На утримання однієї-трьох тисяч коштів вистачить. Але останнє слово за Москвою, - вважає Фрідман. - Повне виведення "вагнерівців" з Білорусі не в інтересах Кремля". На думку експерта, це призведе до деескалації на кордоні, дасть можливість владі Польщі та Литви сказати, мовляв, з Лукашенком та Росією треба розмовляти мовою сили, ми погрожували, що закриємо кордон - і ось евакуація "Вагнера".

Табір ПВК "Вагнер" під Осиповичами в Білорусі (фото 30 червня 2023 року) Фото: Planet Labs PBC via AP/picture alliance

Експерт вважає, що більшість бойовиків перекинуть до Росії, а звідти, можливо, до Африки. Але частина залишиться в Білорусі: "І якщо потрібно буде збудувати новий табір, наприклад, ближче до кордону з ЄС, то його збудують".

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"Вагнер" для Лукашенка - як валіза без ручки"

Політичний аналітик проєкту "Позірк" Олександр Класковський вважає, що Лукашенко не зацікавлений у "вагнерівцях" в Білорусі. "Вагнер" обезголовлений, його доля як потужного підрозділу з політичними амбіціями - під великим питанням", - зазначає аналітик. Класковський не вважає, що заколот був "інсценуванням". Лукашенко, на його думку, справді зробив послугу Путіну, і зараз обидва правителі хочуть роздробити "Вагнер", щоб він не був небезпечною для них бойовою та політичною одиницею. "Ці люди вже один раз пішли проти "російського царя", він їм не довіряє. Краще, щоб не було цього "кулака". Краще їх порозсилати по різних підрозділах - когось відправити в цивільне життя, когось до Африки”, - зазначає експерт.

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Але Лукашенку проблемних гостей не потрібно, продовжує Класковський. "Закриття кордонів з боку держав Євросоюзу та НАТО для білоруського режиму - невигідний варіант. Плюс утримувати, годувати, платити... Це клубок проблем, головний біль для Лукашенка. Він хотів, можливо, пропіаритися, начебто врятував "російського царя" від смути. Але зараз для Лукашенка цей "Вагнер" - як валіза без ручки, - вважає політичний аналітик. - Лукашенко почне смикати Путіна в тому дусі, що давай, Володимире Володимировичу, щось вирішуй із цими орлами, забирай собі. Мені стільки інструкторів не потрібно... Думаю, що Лукашенко намагатиметься їх зіпхнути. Тим більше, що загострилися відносини з сусідніми країнами".

Новий бунт чи похід на Москву аналітик називає ситуацією "майже неймовірною". Він не бачить і можливості для Лукашенка використати бойовиків. "Лукашенко торує дорогу до Африки. Можливо, були у нього думки про справи з Пригожиним. Але Пригожина немає, а проєкти зав'язані на нього. Є дані, що Кремль і міноборони РФ віджимають африканські проєкти. Це ласий шматок, охочих до поживи в російських елітах достатньо", - переконаний аналітик.

Після появи "вагнерівців" у Білорусі Польща серйозно посилила охорону східного кордону Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

За деякими даними, частина бойовиків уже потяглася до Росії, каже аналітик. Він сумнівається, що багато хто залишиться в Білорусі - заробітки сміховинні, звичного адреналіну немає.

"Група "Вагнер" - білоруська юрособа, і підстав для її ліквідації немає"

Військовий аналітик із Мінська Олександр Алесін не бачить приводу для "вагнерівців" залишати Білорусь. "Групу "Вагнер" зареєстровано як компанію в Білорусі і внесено до реєстру юросіб, вона має адресу, рахунок. Тому дуже можливо, що існування компанії продовжиться", - вважає Алесін. "Вагнерівців" кличуть підписувати контракти з міноборони РФ. "Зараз, коли немає особистого авторитету Пригожина, гадаю, частина може підписати контракт і перейти до району бойових дій СВО (так у РФ і Білорусі офіційно називають війну Росії проти України. - Ред.)", - говорить експерт. А частина бойовиків, на думку Алесіна, залишиться в Білорусі як "Група "Вагнер" - так звучить назва юрособи. "Вона буде діяти в інтересах Росії за межами РФ і Білорусі. Це може бути Близький Схід, Африка, будь-що. І це фінансуватиметься Російською Федерацією, - вважає Алесін. - Ну а Білорусь буде мостом, вікном до Африки".

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На його думку, виведення ПВК "Вагнер" до Білорусі означало бажання і Путіна, й Лукашенка зберегти її для виконання завдань в Африці. "Частина "Групи "Вагнер" діятиме в Африці відповідно до контрактів. Це бізнес. Крім того, РФ зацікавлена у тому, щоб зберігати та нарощувати там вплив, - вважає військовий аналітик. - Тобто частина бойовиків може базуватись у Білорусі та літати звідти на територію Африки. І ще одна група, гадаю, забажає підписати контракт із міноборони Білорусі або з КДБ, МВС". І у збройних силах Білорусі з'являться люди, здатні виконувати "негласні секретні воєнні операції на території потенційного противника", вважає військовий аналітик. "Під ними ми розуміємо сусідів - країни НАТО, можливо, Україну", - уточнив Алесін.

"Головним питанням буде фінансове"

"З "вагнерівцями" нічого хорошого не буде точно. Те, що відбувається, підвищує турбулентність процесів як у Росії, так і в Білорусі", - говорить Валерій Сахащик, представник Об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиціонерки в екзилі Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки. Робити в Білорусі "вагнерівцям" не було чого від початку, вважає Сахащик. "На їхньому місці я б не залишався. Хіба що підписав би контракт із міністерством оборони чи якоюсь іншою структурою", - зазначає екскомандир білоруського загону спецпризначення.

Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин, імовірно, загинув у авіакатастрофі в РФ 23 серпня Фото: AP Photo/picture alliance

Лукашенко може спробувати використати їх у своїх цілях, але запропонувати бойовикам йому немає чого. "Можливо, їх намагатимуться розтягнути частинами різні силові структури Росії. Можливо, частина залишиться у Білорусі, тому що Росія зацікавлена у провокаціях на кордоні з ЄС, у диверсійних діях на території України", - припускає Сахащик. Він нагадує, що в організації залишилася "рада командирів", яка спробує об'єднати бойовиків, і це може вдатися. Але головним питанням стане фінансове, додає експерт. Він також припускає, що бойовики можуть захотіти примусити відповідати тих, хто вбив їхніх командирів.

"Немає ані тактичної, ані стратегічної мети тримати їх у Білорусі"

Білорусь була тимчасовим розв'язанням проблеми з "вагнерівцями" після заколоту, вважає старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Григорій Нижніков. На його думку, немає "ані тактичної, ані стратегічної мети тримати їх у Білорусі", і до кінця року ПВК покине країну. "Лукашенко в історії з "Вагнером" не ухвалює рішень. У нього немає можливості стати новим Пригожиним, і він сам не хоче, - зазначає експерт. - Особливо враховуючи те, що трапилося. Лукашенко - радше анти-Пригожин, він лояльний і готовий робити все, що потрібно Путіну. І цим показує приклад російській еліті".

Якщо хтось із бойовиків захоче підписати контракт із білоруською армією, їм дозволять. "Але Лукашенку це не потрібно", - вважає Нижніков. На думку експерта, частину "вагнерівців" могли використати для погроз Заходу, але поки що їх, навпаки, більше використовують політичні сили в Польщі та Литві, щоб заробити собі політичний капітал.