Падіння літака Пригожина: в США кажуть про ракету або бомбу

Серед версій авіакатастрофи літака Євгена Пригожина США розглядають збиття ракетою та вибухівку на борту. Тим часом у країнах, що межують з РФ і Білоруссю, побоюються погіршення безпекової ситуації.

США розглядають низку версій щодо причин катастрофи літака ватажка приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії, повідомляє у четвер, 24 серпня, агенція Reuters.

Двоє американських чиновників на умовах анонімності заявили, що літак, імовірно, збила ракета "земля-повітря", випущена з території РФ. Утім, вони зауважили, що ця оцінка є попередньою і може змінитися.

Тим часом видання The Wall Street Journal, посилаючись на інших американських посадовців, пише, що розглядається й інша версія катастрофи - вибух бомби на борту або диверсія. Reuters зауважує, що наявність конкуруючих і навіть суперечливих поглядів в уряді США одразу після гучних міжнародних інцидентів - не рідкість.

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Російська модель "непрояснених" смертей

Своєю чергою міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерегла від спекуляцій щодо катастрофи літака. "Швидких висновків робити не можна", - наголосила вона в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Водночас Бербок зауважила, що ймовірна смерть Пригожина повторює модель "непрояснених" смертей і самогубств у Росії за президентства Володимира Путіна. "Невипадково світ одразу дивиться на Кремль, коли опальна колишня довірена особа Путіна раптово буквально падає з неба через два місяці після спроби заколоту", - цитує її слова на пресконференції в Берліні агентство AFP.

При цьому Бербок вважає, що хоча саме Пригожин і "вагнерівці" відповідальні за численні жахливі дії в Україні та Африці, "Росія продовжить свою цинічну гру з ПВК "Вагнер" чи без неї", як в сусідній країні, так і на іншому континенті.

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Смерть Пригожина не покращить регіональну безпеку

Керівництво країн, які межують з Росією та Білоруссю, також вважає, що ймовірна смерть ватажка "вагнерівців" не покращить ситуацію з безпекою у регіоні. Так, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що "не варто думати, що смерть Пригожина дозволяє почуватися спокійніше, або що вона якимось чином покращує ситуацію з безпекою".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив побоювання, що безпекова ситуація може навіть погіршитися, бо "вагнерівці" тепер - "під прямим керівництвом Путіна та його людей". "Навіть більше, ніж раніше, або принаймні такою ж мірою, як сьогодні, "Вагнер" буде використовуватись як інструмент провокацій та шантажу для дестабілізації країн, які межують з Росією та Білоруссю", - сказав він журналістам.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважив, що "вагнерівіці" можуть становити загрозу й для самих Білорусі та Росії. "Напевно, 20 тисяч, по-моєму, - це те, що залишилося від "вагнерівців". 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше - для України, для Білорусі, для Польщі, а може, для Росії. Ніхто не знає", - сказаав він на пресконференції в Києві.

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