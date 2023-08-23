Євген Пригожин був у літаку, що розбився в РФ - Росавіація

Пригожин був серед пасажирів літака, який розбився в РФ, підтвердили в Росавіації. Хоча російська влада офіційно не підтверджує загибель ватажка ПВК "Вагнер", про це пишуть ЗМІ. Світові політики вже реагують на новину.

Серед пасажирів літака, який розбився на території Тверської області РФ у середу, 23 серпня, був Євген Пригожин, підтвердило офіційно російське Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіцація).

У Telegram-каналі агентства оприлюднений перелік 10 людей, які знаходились на борту літака Embraer-135: семи пасажирів і трьох членів екіпажу. Серед пасажирів зазначені, зокрема, Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Такі ж імена мають засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин і один з її командирів Дмитро Уткін, позивний якого - "Вагнер" - за даними ЗМІ, й взяли за назву цієї ПВК.

Влада РФ офіційно досі не підтвердила, що вказані особи є "вагнерівцями", водночас низка російських пропагандистських ЗМІ вже повідомила, що їхні тіла "частково" ідентифікували. Також інформацію про смерть Пригожина та Уткіна поширюють Telegram-канали, які пов'язують з ПВК "Вагнера".

За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, у катастрофі загинули всі, хто перебував на борту. Російській "Інтерфакс" пише з посиланням на екстрені служби, що вже знайдені всі тіла, і пошукова операція завершена. Влада РФ поки офіційно не оприлюднила версій причин катастрофи. За даними російської агенції "РБК", слідство розглядає всі версії, "включаючи помилку пілотування, технічні неполадки та зовнішній вплив".

Україна: Highway to hell

На ймовірну смерть Пригожина активно реагують українські та світові політики. Так, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, відомий своїми реакціями на новини за допомогою емодзі, опублікував у Telegram пісню AC/DC Highway to hell ("Дорога до пекла"). Він традиційно не пояснив, про що його допис, але зробив його після появи новин про ймовірну загибель Пригожина.

Натомість його радник Михайло Подоляк, хоч і порадив дочекатись "розвіяння туману", втім назвав "очевидним, що Путін нікому не прощає" і "чекав моменту". "Показове усунення Пригожина та командування "Вагнера" через два місяці після спроби перевороту - це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року: Нелояльність дорівнює смерті. Але також це сигнал російським військовим: героїв "СВО" не буде, якщо не український трибунал, то куля від ФСБ", - написав він у соціальних мережах.

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Захід: Не "збіг обставин", Путін усуває конкурентів

Президент США Джо Байден заявив журналістам, що поки точно не знає, що сталося, але "не здивований" новинами. Він також зауважив, що "в Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Путін".

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала в коментарі CNN, що "якщо це правда, то це свідчить, що Путін усуватиме опонентів" і "будь-кого, хто думає про висловлення думки, відмінної від його".

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зауважив, що було би складно знайти тих, хто повірить, що загибель Пригожина - "збіг обставин". "Так стається, що політичні опоненти, яких Путін вважає загрозою своїй владі, не помирають природною смертю", - сказав він в ефірі TVP Info.

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Білоруська опозиція: Гарантії Лукашенка не варті довіри

Своєю чергою лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зауважила, що "авіакатастрофа" підтверджує - не можна довіряти обіцянкам правителя Білорусі Олександра Лукашенка. "Ніхто не повинен довіряти "гарантіям безпеки" Лукашенка чи будь-яким його угодам", - написала вона.

Водночас Тихановська вважає, що загибель Пригожина може нівелювати присутність "Вагнера" в Білорусі, "зменшивши загрозу для нашої нації та сусідів".