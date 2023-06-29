Як заколот ПВК "Вагнер" вплине на контрнаступ ЗСУ

Підрозділи ПВК "Вагнер" більше не присутні на лінії зіткнення - принаймні поки що. Але сумнівно, чи це дасть ЗСУ серйозні переваги на полі бою. Докладніше про розклад сил після заколоту Пригожина читайте у статті DW.

Найманці ПВК "Вагнер" мають три варіанти дій, заявив президент РФ Володимир Путін після завершення заколоту: вони можуть підписати контракт з міноборони РФ, повернутися додому або ж піти слідом за Євгеном Пригожиним у Білорусь. Утім, насправді майбутнє близько 20 тисяч найманців Пригожина на цьому етапі "цілком незрозуміле", сказав у бесіді з DW німецький експерт з питань України та Росії Ніко Ланґе (Nico Lange). То чи варто говорити про те, що Збройні сили України після виходу "вагнерівців" отримали перевагу?

Ланґе, який також працює для Мюнхенської конференції з безпеки, зазначає, що ПВК "Вагнер" мала сучасніші, ніж у регулярної армії РФ, бронетранспортери та інші озброєння. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та його командування, ймовірно, будуть особливо зацікавлені у цій зброї. Але інтеграція найманців у російські збройні сили може зайняти багато часу.

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Переваги для України?

Американський інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що "силові ігри" між Путіним, Пригожиним і білоруським диктатором Олександром Лукашенком, який домовився про припинення заколоту, ще не завершено. Американські дослідники дійшли висновку, що ця ситуація "надалі матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні".

Але як насправді тепер покращилися бойові перспективи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та всього українського командування? Про подальші плани розвитку українського контрнаступу немає жодних витоків у пресу.

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Контрнаступ ЗСУ просувається повільно

Якщо зібрати докупи інформацію з відкритих джерел, як-то відео у соцмережах, супутникові знімки та заяви представників української армії, то вимальовується наступна картина: Збройні сили України змогли атакувати противника на трьох напрямках на схід від Запоріжжя, а також на північ і південь від Бахмута, та звільнити низку населених пунктів.

Проте продовжують з'являтися і відео з дронів, на яких українські БТРи застрягають на російських мінних полях - тобто на рубежах російської оборони, вкритих мінами та протитанковими "зубами дракона". "Очевидно, що досі триває робота на перших рубежах оборони противника. Поєднання мінних полів за відсутності переваги в повітрі видається дуже проблематичним", - оцінює Ніко Ланґе.

Аналітик Брейді Афрік з аналітичного центру American Enterprise Institute у Вашингтоні нещодавно оновив створену ним на основі супутникових знімків карту російських оборонних ліній. Судячи з усього, Росія продовжує зміцнювати ці лінії оборони.

Ця карта також привертає увагу до іншої значущої події у червні, яка сталася ще до заколоту Пригожина в Росії. А саме - підрив на початку місяця греблі на Каховському водосховищі. Україна звинувачує у цьому Росію, Москва своєю чергою звинувачує Київ. У ході масштабного журналістського розслідування The New York Times дійшла висновку, що тільки російська армія мала можливість підірвати греблю, яку вона контролювала.

Те, що залишилося від водних резервуарів біля Нікополя, 9 червня 2023 року Фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS/picture alliance

Тим часом водосховище майже висохло. Це підтверджують і знімки зі соцмереж. Українські скарбошукачі навіть діляться досвідом пошуку цінностей за допомогою металошукачів.

Німецька комісія з військових поховань у своїй заяві для преси зазначила, що вивчає повідомлення, "згідно з якими після руйнування греблі Каховської ГЕС на півдні України було знайдено останки німецьких солдатів". Ця організація опікується останками загиблих під час Другої світової війни по всій Європі та організовує перепоховання.

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Шанс чи загроза для ЗСУ?

На старих мапах німецького вермахту можна знайти кілька шляхів, які пролягали через русло Каховського водосховища.

Колишній метеоролог ВПС США Девід Хелмс вивчив стан колишнього водосховища на супутникових знімках і порівняв зі старими мапами вермахту. Хелмс входить до глобальної проукраїнської групи підтримки, яка ділиться своїми знахідками і висновками під хештегом #NAFO. Він знайшов сім шляхів на місці порожнього тепер каховського резервуара, які використовувалися під час Другої світової війни.

Сьогодні на північ від колишнього водосховища та річки Дніпро, яка нині протікає тут своїм історичним руслом, перебуває українська армія, на південь від неї - російські збройні сили.

Вражає те, що на захід від утримуваного російською армією міста Василівка видно лише кілька позицій російської армії. Принаймні на карті американського аналітика Брейді Афріка, яка підтверджується супутниковими знімками. Існує певна ймовірність того, що для української армії ця порожня місцевість також може потенційно становити загрозу, адже російські збройні сили можуть атакувати і з повітря. Однак поки що в німецького експерта Ніко Ланґе враження таке, що "Україна тільки здіймає свій молоток" перед ударом.