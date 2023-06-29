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Контрнаступ ЗСУ: у міноборони розповіли про успіхи на фронті

Олександр Куницький
4 год. тому

На Півдні та Сході України українські військові змогли просунутися вперед, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Водночас на деяких напрямках РФ продовжує наступати.

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На Бахмутському напрямку знову гаряче
Українська техніка поблизу БахмутаФото: Anatoli Stepanov/AFP

Сили оборони України продовжують проводити наступальні дії, є просування на кількох напрямках, повідомила у четвер, 29 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи", - написала вона в Telegram.

За її словами, на Бердянському напрямку українські воїни просувнулися на 1300 м, а на напрямку Рівнопіль - Володине "закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику", знекровлюючи наступальний потенціал РФ - знищують техніку, склади, пункти управління та особовий склад.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках РФ підтягує для оборони "всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону", зазначила Маляр.

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Бої на Сході України

Тим часом на Бахмутському напрямку, за словами заступниці міністра, українські війська перехопили оперативну ініціативу, РФ "намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат". Маляр зазначила, що у напрямку села Кліщіївка Сили оборони України просунулись на 1200 метрів, а у напрямку селища Курдюмівка - на 1500 метрів.

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За її словами, боротьба триває на флангах міста Бахмут, і українські воїни мають успіх. "Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", - зазначила Маляр.

Крім успіху в наступальних діях, сили оборони України вели також і оборонні. "Ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно", - наголосила вона.

Раніше у міноборони України звітували, що станом на 26 червня військові звільнили на півдні 130 квадратних кілометрів території.

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