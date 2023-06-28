Резніков: "Головна подія" контрнаступу ще попереду

Міністр оборони України Олексій Резніков запевняє, що "головна подія" контрнаступу ще попереду, і коли це станеться - "всі побачать". Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times (FT ), оприлюдненому в середу, 28 червня.

За його словами, деокупація низки сіл за останні тижні не була "головною подією" у запланованому наступі. "Коли це станеться, ви всі це побачите. Усі все побачать", - сказав Резніков.

Міністр також вказав, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які були підготовлені у західних країнах та оснащені сучасними танками і бронетехнікою, ще не задіяні в наступальній операції.

При цьому Резніков вважає, що для успіху на полі бою не варто робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" у РФ. На його думку, заколот у Росії продемонстрував "фундаментальну слабкість режиму" Володимира Путіна, і це, як сподівається міністр, спонукатиме західних партнерів збільшити постачання зброї Києву.

Читайте також: Коментар: Путін програв Пригожину, у Києва - вікно можливостей

"Цей рік змінить правила гри"

Днями Резніков сказав, що 2023 рік "змінить правила гри" у війні. За його словами, контрнаступ ще не почався, а нинішні маневри на полі бою - "свого роду підготовча операція". Коли ж наступ почнеться, то він буде успішним і зробить Україну "на крок ближчою до перемоги", заявив Резніков і висловив переконання, що Україна виграє війну, розпочату проти неї Росією.

Водночас міністр визнав, що росіяни збудували "дуже сильні оборонні рубежі", а попередні очікування щодо наступу України були "завищеними".

Не розраховувати на "миттєву перемогу" закликав також командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, який теж запевнив, що основні сили української армії ще не були задіяні в контрнаступі.

За даними ЗМІ, Україна створила 12 нових бригад для контрнаступу, дев'ять з яких були оснащені союзниками з країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО). Вважається, що наразі лише три з них задіяні у боях.

Читайте також: Зеленський: Наступ України повільніший, ніж хотілося