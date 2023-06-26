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Маляр: З початку наступу ЗСУ звільнили на півдні 130 кв. км

Олександр Куницький
32 хв. тому

На Півдні та Сході українські військові протягом тижня вели оборонні та наступальні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Півдні з початку наступу вдалося звільнити 130 квадратних кілометрів.

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Український військовий під Бахмутом
Український військовий під БахмутомФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Сили оборони України з початку наступу звільнили на Півдні 130 квадратних кілометрів, повідомила у понеділок, 26 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Протягом минулого тижня Україна проводила наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, і в результаті покращення тактичного положення та вирівнювання лінії фронту площа звільнених територій збільшилася на 17 квадратних кілометрів.

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На Сході українські військові розпочали наприкінці минулого тижня контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. "На кожному з напрямків  просування від одного до двох кілометрів. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - написала Маляр у Telegram.

Водночас, крім тактичного успіху в наступальних діях, сили оборони України вели також і оборонні. "Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось", - зазначила заступниця міністра.

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Маляр: РФ несе втрати загиблими у вісім разів більше

За тиждень кількість російських обстрілів на Сході та Півдні України склала понад 10 тисяч. "Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась", - наголосила Маляр.

За її словами, російські окупаційні війська чинять потужний опір, але несуть і значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. "Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас", - зазначила Маляр.

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Вона повідомила, що українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу РФ, знищили 17 зенітно-ракетних комплексів, нанесли ураження по 11 пунктах управління та вразили сім складів боєприпасів. Окрім того, за даними міноборони України, знищені сотні одиниць російської техніки, серед яких - танки, гелікоптери, артилерійські системи.

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