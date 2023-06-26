Маляр: З початку наступу ЗСУ звільнили на півдні 130 кв. км

На Півдні та Сході українські військові протягом тижня вели оборонні та наступальні дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Півдні з початку наступу вдалося звільнити 130 квадратних кілометрів.

Сили оборони України з початку наступу звільнили на Півдні 130 квадратних кілометрів, повідомила у понеділок, 26 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Протягом минулого тижня Україна проводила наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, і в результаті покращення тактичного положення та вирівнювання лінії фронту площа звільнених територій збільшилася на 17 квадратних кілометрів.

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На Сході українські військові розпочали наприкінці минулого тижня контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. "На кожному з напрямків просування від одного до двох кілометрів. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - написала Маляр у Telegram.

Водночас, крім тактичного успіху в наступальних діях, сили оборони України вели також і оборонні. "Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось", - зазначила заступниця міністра.

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Маляр: РФ несе втрати загиблими у вісім разів більше

За тиждень кількість російських обстрілів на Сході та Півдні України склала понад 10 тисяч. "Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась", - наголосила Маляр.

За її словами, російські окупаційні війська чинять потужний опір, але несуть і значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. "Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас", - зазначила Маляр.

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Вона повідомила, що українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу РФ, знищили 17 зенітно-ракетних комплексів, нанесли ураження по 11 пунктах управління та вразили сім складів боєприпасів. Окрім того, за даними міноборони України, знищені сотні одиниць російської техніки, серед яких - танки, гелікоптери, артилерійські системи.

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