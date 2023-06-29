Залужний: Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу

Валерій Залужний у розмові з Марком Міллі розповів про обстановку на фронті. Силам оборони України вдалося перехопити стратегічну ініціативу, наголосив він.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. "Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування", - повідомив Залужний увечері середи, 28 червня, у Telegram.

Водночас, за його словами, РФ чинить "потужний спротив", хоча зазнає великих втрат і намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. Також головнокомандувач ЗСУ додав, що розповів Міллі про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування.

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Генштаб ЗСУ: На кількох напрямках РФ здійснила наступальні дії

Тим часом за минулу добу Росія здійснила безуспішні наступальні дії на кількох напрямках на сході України: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Протягом доби там відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

За добу війська РФ завдали по низці населених пунктів України, завдавши 50 авіаційних ударів, два ракетних, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, а також іранськими ударними дронами Shahed. Є загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Водночас українські військові завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та п'яти - по зенітно-ракетних комплексах РФ та один - по пункту управління. Крім того, знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних дрони. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та "ще одну важливу ціль противника", звітує генштаб.