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Київ заявляє про контрнаступ одразу на кількох напрямках

Роман Губа
2 год. тому

Валерій Залужний у розмові з Марком Міллі розповів йому про обстановку на фронті. Тим часом українські війська на сході пішли у наступ, повідомили у міноборони.

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Український військовий під Бахмутом
Український військовий під БахмутомФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. "Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом", - повідомив Залужний у суботу, 24 червня, у Telegram про підсумки розмови з Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що розповів Міллі про потреби ЗСУ у певних видах озброєння та засобах розмінування. 

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Міноборони заявляє про початок наступу на кількох напрямках

У суботу, 24 червня, східне угруповання військ України розпочало наступ на декількох напрямках одночасно, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram. За її словами, мова йде про напрямки Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. Маляр стверджує, що на всіх них є просування вперед.

Також, за словами Маляр, на всіх напрямках на півдні тривають важкі бої. "Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки", - написала заступниця міністра оборони.

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Топтема

Український військовий під Бахмутом

Київ заявляє про контрнаступ одразу на кількох напрямках

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