Зеленський на Донеччині нагородив оборонців Бахмута

Під час поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовим угруповання "Хортиця", які брали участь у важких боях на Бахмутському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донеччину та нагородив бійців оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначились у боях на Бахмутському напрямку. Про це у понеділок, 26 червня, повідомляється на сайті Офісу президента України.

"Україна пишається кожним із вас. Ви - круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу, - цитує Зеленського пресслужба. - І всі знають, що східний напрямок - дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви".

Серед інших президент нагородив орденом "Золота Зірка" командира аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, капітана Олега Оливу та присвоїв йому звання Героя України.

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Як зазначили в ОП, Олива разом із підлеглими знищив десятки одиниць техніки РФ та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою, додали в ОП.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь командувача ОСУВ "Хортиця" генерал-полковника Олександра Сирського про детальну оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Раніше 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України з початку наступу звільнили від окупантів на півдні країни 130 квадратних кілометрів.

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