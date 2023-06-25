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Зеленський і Байден обговорили ситуацію на фронті

Максим Сидоржевський
37 хв. тому

Володимир Зеленський і Джо Байден обговорили контрнаступ України та останні події в Росії. Президент України назвав розмову "позитивною й надихаючою".

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Військові ЗСУ на сході України
Військові ЗСУ на сході УкраїниФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 червня, провів розмову з президентом США Джо Байденом. Сам Зеленський охарактеризував розмову, як "позитивну й надихаючу". "Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Cвіт повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - повідомив президент ввечері у неділю у Telegram.

Він повідомив, що подякував Байдену за неослабну підтримку України, особливо за надання зенітних ракетних комплексів Patriot. "Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", - зазначив президент.

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Також сторони обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження та скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Також Зеленський і Байден обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Натомість у Білому домі за підсумками розмови повідомили, що обидва президенти обговорили "нещодавні події в Росії". "Вони обговорили контрнаступ України, який триває, і президент Байден підтвердив непохитну підтримку США, зокрема шляхом продовження надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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