  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Зеленський: Наступ України повільніший, ніж хотілося

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Контрнаступ дається нелегко через мінування Росією сотень тисяч квадратних кілометрів української території, заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, ЗСУ наступатимуть так, як вважатимуть за потрібне.

https://p.dw.com/p/4St5N
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Sergei Supinsky/AFP

Прогрес на полі бою в контрнаступі Збройних сил України (ЗСУ) проти російських військ "повільніший, ніж хотілося би", заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC, оприлюдненому в середу, 21 червня.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і очікують результатів вже зараз. Це не так", - зазначив він.

За його словами, наступ дається нелегко, оскільки 200 тисяч квадратних кілометрів української території - заміновані російськими військами.

"Чого би дехто не хотів, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", - наголосив Зеленський.

ЗСУ відвоювали вісім населених пунктів

За даними Києва, протягом останніх двох тижнів ЗСУ відвоювали вісім сіл на півдні країни. Хоча це невеликі успіхи, вони є найбільшими з листопада, оскільки українські війська просуваються в добре укріплені та заміновані райони, контрольовані Росією.

ЗСУ наступають на південному фронті, водночас витримуючи потужний російський наступ на сході.

Міноборони: Успіх не вимірюється лише кілометрами

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала некоректними оцінки результативності наступу, що спираються лише на "кілометри або кількість звільнених населених пунктів".

За її словами, це цілий комплекс оцінювання, і "перед військовими ставиться багато задач".

Читайте також: Експерт про контрнаступ: ЗСУ вправно використовують тактику маскування

ЗСУ про контрнаступ: "Побачите, що буде далі"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України.

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Політика56 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

Політика8 год. тому02:52 хв.
Працівник знімає акумуляторні модулі з електромобіля під час переробки акумуляторів на заводі VW у Зальцгітері

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Економіка45 хв. тому
Паспорт вакцинації у Німеччині

Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Здоров'я5 год. тому
external

Як ЗРК Avenger захищають небо над Києвом

Як ЗРК Avenger захищають небо над Києвом

Конфлікти8 год. тому02:10 хв.
Російські навчання з ракетою Іскандер-К, лютий 2022

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Політика20 червня 2023 р.
external

"Я не можу піти на фронт": як паралімпійці стали волонтерами

"Я не можу піти на фронт": як паралімпійці стали волонтерами

Суспільство20 червня 2023 р.06:16 хв.
На головну сторінку