Зеленський: Наступ України повільніший, ніж хотілося

Контрнаступ дається нелегко через мінування Росією сотень тисяч квадратних кілометрів української території, заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, ЗСУ наступатимуть так, як вважатимуть за потрібне.

Прогрес на полі бою в контрнаступі Збройних сил України (ЗСУ) проти російських військ "повільніший, ніж хотілося би", заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC, оприлюдненому в середу, 21 червня.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і очікують результатів вже зараз. Це не так", - зазначив він.

За його словами, наступ дається нелегко, оскільки 200 тисяч квадратних кілометрів української території - заміновані російськими військами.

"Чого би дехто не хотів, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", - наголосив Зеленський.

ЗСУ відвоювали вісім населених пунктів

За даними Києва, протягом останніх двох тижнів ЗСУ відвоювали вісім сіл на півдні країни. Хоча це невеликі успіхи, вони є найбільшими з листопада, оскільки українські війська просуваються в добре укріплені та заміновані райони, контрольовані Росією.

ЗСУ наступають на південному фронті, водночас витримуючи потужний російський наступ на сході.

Міноборони: Успіх не вимірюється лише кілометрами

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала некоректними оцінки результативності наступу, що спираються лише на "кілометри або кількість звільнених населених пунктів".

За її словами, це цілий комплекс оцінювання, і "перед військовими ставиться багато задач".

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