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У Києві підтвердили відвоювання Україною П'ятихаток

Аліна Коломієць
2 год. тому

В офіційних зведеннях міноборони України серед звільнених населених пунктів згадуються й П'ятихатки. Раніше про перехід П'ятихаток під контроль ЗСУ повідомила російська окупаційна "влада".

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Українські військові під час деокупації Благодатного на Донеччині
Українські військові під час деокупації Благодатного на Донеччині, 11 червня 2023 рокуФото: 68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout/REUTERS

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що Збройні сили України під час контрнаступу відвоювали на півдні Запорізької області село П'ятихатки. Усього за два тижні на Бердянському та Мелітопольському напрямках ЗСУ звільнили вісім населених пунктів.

"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки", - написала вона у Telegram.

За її словами, загалом на таврійському напрямку українська військові просунулися в глибину противника до семи кілометрів. Звільнена на півдні площа становить 113 кілометрів квадратних. "Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - наголосила Маляр.

Також минулого тижня, як розповіла вона, ЗСУ просунулися на бахмутському напрямку. Це відбулося попри те, що ворог "докладав чимало зусиль", щоб зупинити просування українських військ, перекинувши туди додаткові підрозділи та збільшивши кількість обстрілів.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої - відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках", - заявила заступниця міністра оборони.

Говорячи про інші східні напрямки, вона розповіла, що минулого тижня тривав наступа РФ на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили", - наголосила Маляр.

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Спершу інформацію про звільнення Силами оборони України П'ятихаток поширили окупанти. Вони заявили, що українські війська зайняли населений пункт і закріпилися там.

На сході та півдні України тривають запеклі бої - британська розвідка

У зведенні британської розвідки за 18 червня йдеться, що останніми днями на фронті в Україні тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках ЗСУ продовжують вести наступальні операції і досягли невеликих успіхів, констатує Лондон.

Також британські розвідники повідомляють, що обидві сторони зазнають значних втрат, але російські втрати - найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні.

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ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

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Українські військові під час деокупації Благодатного на Донеччині

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