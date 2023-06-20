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ЗСУ продовжують наступ на Таврійському напрямку - міноборони

Ігор Бурдига
2 год. тому

У міністерстві оборони просять не оцінювати успіх контрнаступу звільненими кілометрами, а генштаб повідомляє про важку оборону на Донбасі.

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Бахмут
Фото: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/REUTERS

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках південного фронту, повідомила у вівторок, 20 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій", - зазначила вона.

Маляр назвала некоректними оцінки результативності наступу, що спираються лише на "кілометри або кількість звільнених населених пунктів". "Тому що критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато задач", - написала вона у Telegram.

Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у вівторок теж відзначив просування Збройних сил України (ЗСУ) на Таврійському напрямку. За його даними, українські ракетники та артилеристи виконали на цій ділянці фронту за добу майже 1500 бойових завдань, знищивши та пошкодивши 46 одиниць російської військової техніки, зокрема 13 танків.

ЗСУ кажуть про опір росіян

У вечірньому зведенні генеральний штаб ЗСУ повідомляє про оборонні дії армії РФ на Запорізькому напрямку, а також про завдані росіянами авіаційні удари в районах Запоріжжя та Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного, Макарівки Донецької області.

"На тимчасово захопленій території Запорізької  області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає з тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області", - пишуть у генштабі.

На Донбасі ЗСУ в обороні

Водночас росіяни продовжують активні спроби наступу на Донбасі - генштаб ЗСУ повідомляє про 35 зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, що трохи менше ніж минулої доби.

Російська армія завдала понад 72 авіаційних ударів, а також 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ і населених пунктах.

Генштаб також уточнює інформацію щодо повітряних атак минулої доби: армія РФ завдала удару по Україні 35 дронами типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по  об'єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 32 безпілотники.

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