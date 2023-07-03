У РФ блокують сайти з передвиборчою агітацією Пригожина

На блокування російських сайтів, що підтримують засновника ПВК "Вагнер", звернули увагу в "Роскомсвободе". Який держорган РФ відповідальний за заборону, невідомо.

Невказаний держорган РФ блокує на території Росії сайти, що містять політичну рекламу на підтримку олігарха й засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина. На відповідні дані реєстру організації "Роскомсвобода" вказує онлайн-видання "Новая газета Европа" в понеділок, 3 липня.

За інформацією "Роскомсвободы", з 28 червня було заблоковано сім подібних ресурсів, востаннє такий захід щодо сайту з доменом "р2024" почав діяти 2 липня. Як пише "Новая газета Европа", усі заблоковані сайти є копією одного й того самого порталу з агітацією за Пригожина перед виборами президента Росії 2024 року.

Одне з гасел, що просуваються на цих ресурсах: "Стріляти треба влучно. Працювати треба чесно". Наприкінці березня аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили , що Пригожин може скористатися своїм впливом у медійному просторі РФ із метою просунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року в Росії.

Заколот Пригожина і ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня почався заколот Євгена Пригожина і його ПВК "Вагнер", який тривав трохи менш як добу. Оліхарх звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і його відомство в завдаванні удару по таборах ПВК, під час якого нібито загинуло багато людей. Міноборони РФ ці звинувачення відкинуло.

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Пригожин оголосив, що "Вагнер" вирушив "зупиняти зло, яке становить військове керівництво країни", назвавши цей рейд "маршем справедливості", і закликав силовиків переходити на його бік. ФСБ РФ повідомила, що на Пригожина порушено справу за фактом організації збройного заколоту і закликала бойовиків "Вагнер" його затримати. Уночі на вулицях Москви з'явилася військова техніка, а "вагнерівці" захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону і рушили на столицю РФ.

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Увечері 24 червня Пригожин несподівано повідомив, що розвертає колони і йде в польові табори на тлі загрози кровопролиття. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що провів переговори з Пригожиним на прохання президента РФ Володимира Путіна і домовився про зупинку руху бойовиків ПВК "Вагнер" на Москву. Речник Кремля Дмитро Пєсков увечері 24 червня заявив, що Пригожин "піде" в Білорусь, що згодом і сталося. Водночас ні сам власник "Вагнера", ні найманці, які брали участь у заколоті, не зазнають кримінального переслідування, пообіцяли в Кремлі.

Закриття ЗМІ з медіахолдингу Пригожина

Представники видань "Невские новости" і "Экономика сегодня", що входять до медіахолдингу "Патриот" Пригожина, 30 червня оголосили припинення роботи. Того самого дня головна редакторка інтернет-видання "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), що також входить до медіахолдингу Пригожина, Христина Масенкова оголосила закриття РИА ФАН. Крім того, 2 липня з'явилися повідомлення, що міноборони РФ розірвало контракт із кейтеринговим підприємством Євгена Пригожина "Конкорд".