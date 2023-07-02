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Москва розірвала контракт із "Конкордом" Пригожина - ЗМІ

Ольга Журавльова
5 год. тому

Холдинг "Конкорд" Пригожина займався, зокрема, постачанням продуктів харчування в російські військові частини та шпиталі.

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Євген Пригожин
Євген ПригожинФото: Prigozhin Press Service/AP Photo/picture alliance

Міністерство оборони РФ розірвало контракт на постачання харчування з холдингом "Конкорд", що належить Євгену Пригожину, повідомляє російський Telegram-канал "Осторожно, новости", яким керує Ксенія Собчак. За даними його джерела, працівників холдингу нині звільняють без вихідної допомоги. Натомість в російському оборонному відомстві цю інформацію не коментували, передає "Радіо свобода".

"Конкорд" - це холдинг бізнес-імперії Євгена Пригожина, до якого входять десятки юридичних осіб. Він займався постачанням харчування до шкіл, об'єктів соціальної інфраструктури, і зокрема в російські військові частини та шпиталі.

За даними медіаресурсу, АТ "Военторг" розірвало контракт із "Конкордом" після збройного заколоту "вагнерівців".

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"Конкорд" заробляв мільярди на держконтрактах

Президент РФ Володимир Путін 27 червня заявляв, що "Конкорд" за рік заробив на держконтрактах на постачання харчування в армію 80 мільярдів рублів.

Тоді ж очільник Кремля уперше визнав фінансування ПВК "Вагнер" із бюджету російської держави. За його словами, з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання членів ПВК "Вагнер" і стимулюючі виплати з бюджету було виділено 86 мільярдів рублів і ще 110 мільярдів рублів на страхові виплати. Доти Кремль неодноразово заперечував зв'язок "вагнерівців" з російською владою.

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В Україні проти головної компанії холдингу ТОВ "Конкорд менеджмент та консалтинг" запроваджені санкції на десять років.

Після невдалого заколоту приватної військової компанії "Вагнер", компанії, пов'язані із засновником ПВК Євгеном Пригожиним, почали масово закривати. 30 червня було оголошено про розпуск медіахолдингу "Патріот", що належав Пригожину.

Сам Євген Пригожин закриття своїх активів не коментував. Ймовірно, він перебуває наразі в Білорусі . Де перебувають наразі "вагнерівці", достеменно невідомо.

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