Заколот Пригожина. Що міг знати Суровікін?

Поки Володимир Путін запевняє, що силовики єдністю відповіли на заколот Пригожина та ПВК "Вагнер", експерти дискутують про те, хто міг допомогти бунтівникам взяти штаб армії та пройти маршем майже до Москви.

Справжня інтрига розгортається довкола місцеперебування генерала Сергія Суровікіна, якого вважають наближеним до засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У четвер, 29 червня, газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила про арешт Суровікіна. Напередодні про це також повідомляло видання The Moscow Times. За його даними, Суровікіна "пов'язали" ще 25 червня. Про арешт генерала та його заступника Андрія Юдіна та їх утримання у СІЗО в "Лефортово" раніше повідомляли й російські "воєнкори".

Водночас Юдін у коментарі російським ЗМІ спростував свій арешт і сказав, що перебуває "вдома, у відпустці". Про місцеперебування свого начальника він не сказав нічого. Згодом колишній шеф-редактор ліквідованого радіо "Ехо Москви"Олексій Венедиктов без посилання на джерела повідомив, що Суровікін "три дні не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю", і додав, що "не відповідає і його охорона".

Речник Кремля Дмитро Пєсков 29 червня запитання від журналістів про Суровікіна переадресував до міноборони РФ. Між тим, дочка генерала у коментарі Telegram-каналу Baza заявила, що з ним нібито нічого не сталося, "він на робочому місці перебуває".

Поки місцеперебування Суровікіна залишається таємницею, президент РФ Володимир Путін після заколоту Євгена Пригожина та підконтрольної йому ПВК "Вагнер", навпаки, демонструє підвищену публічність. Після спроби заколоту він багаторазово виступав, щоразу дякував при цьому співробітникам усіх силових структур у Росії, які, за його твердженням, "чітко, злагоджено" діяли і запобігли "громадянській війні" у Росії.

Однак якщо це справді було так, як тоді заколотникам вдалося практично безперешкодно взяти під контроль штаб ПВО армії РФ у Ростові-на-Дону, військовий аеродром у Міллерові та інші військові об'єкти, а також проїхати колоною майже до Московської області? Хто міг бути залучений до планів Пригожина і чи мав він помічників серед військових?

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Хто допомагав Пригожину?

"Питання про посібництво (ПВК "Вагнер". - Ред.) очевидно висить у повітрі. Військові формування "Вагнера" використовували у своїх колонах важку техніку російської армії, яку надала сама армія і від логістичної підтримки якої (ремонт, постачання боєприпасів) "вагнерівці" залежали", - прокоментував DW ситуацію берлінський військовий експерт Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel).

Євген Пригожин у штабі ПВО армії РФ в Ростові-на-Дону, 24 червня 2023 року Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Те, що ніхто у регулярній армії нічого не знав про плани щодо заколоту, Ґрессель вважає малоймовірним, враховуючи той факт, що техніка регулярної армії РФ залишилася у ПВК "Вагнер" після виведення з фронту, продовжувала використовуватися, у тому числі регулярними військами армії РФ, а відтак брала участь у марші на Москву.

Колони ПВК "Вагнер" пройшли через Ростов-на-Дону та Воронеж, де знаходяться великі гарнізони російської армії, нагадує Ґрессель. "Окрім тих з'єднань, які там проходять навчання, там ще перебували війська, які завершують останні приготування, щоб потім вирушити в Україну. Те, що серед них не знайшлося нікого, хто б чинив опір ПВК "Вагнер", дуже дивно", - упевнений експерт ECFR.

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Суровікін у центрі уваги: що він міг знати?

Міжнародний резонанс викликала публікація від 27 червня в американській газеті The New York Times з посиланням на американські розвіддані про те, що про заколот Євгена Пригожина могли знати генерал Сергій Суровікін і, можливо, інші чільні представники військового командування РФ. Суровікін з жовтня 2022-го до січня 2023 року був командувачем російського угрупування військ, що веде бойові дії в Україні. У січні нинішнього року на цю посаду призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником. Американські чиновники, за даними газети, тепер намагаються зрозуміти, чи допомагав Суровікін у плануванні дій Пригожина.

Танк ПВК "Вагнер" виходить з Ростова під схвальні оплески містян Фото: REUTERS

Підозри на адресу Суровікіна, викладені в публікації The New York Times, викликали скепсис серед експертів. "Суровікін нині - головнокомандувач повітряно-космічними силами РФ - це був єдиний рід військ, який хоч якось протистояв ПВК "Вагнер", атакувавши її з повітря. Це не дуже відповідає образу зрадника", - зауважив Ґустав Ґрессель. Недостатньо для підозр і того, що, за словами німецького експерта, генерал "Армагеддон", як називають Суровікіна, був "невисокої думки" про Герасимова, або того, що Суровікіна змістили з керівної посаду в управлінні армією РФ в Україні.

Недовіру викликала публікація й у відомого британського експерта з питань Росії та російського криміналу Марка Галеотті. Він, як і багато інших оглядачів, звертає увагу на те, що Суровікін був першим, хто публічно звернувся до Пригожина та "вагнерів" із закликом припинити заколот, і "зробив чітку заяву, у якій, всупереч раніше висловленим підозрам, показав лояльність Кремлю", зауважив Галеотті у повідомленні на Twitter.

Він припустив, що це могло допомогти йому "очистити" репутацію і знову зробити його кандидатом на посаду керівника "спецоперацією" або навіть на посаду начальника Генштабу після Герасимова. "Я наголошую, що це тільки спекуляція, але припущення про співучасть у пригожинській "зраді", вживаючи слова Путіна, можуть бути добрим кроком у спробі запобігти його поверненню", - підсумував Галеотті, додавши, що якби він був "циніком", то вважав б цю газетну статтю "психологічною операцією". У зв'язку з цим експерт зазначив, що зміцнення позицій Суровікіна, на його думку, було б "поганою новиною для України".

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Заколот був погано організований чи зірваний через витік у ФСБ?

Сам рівень підготовки заколоту радше свідчить проти участі в ньому когось із вищого військового керівництва та особисто Суровікіна, вважає політологиня, запрошена експертка Московського Центру Карнегі Тетяна Станова, яка очолює власну консультаційну компанію R.Politik. На її думку, заколот Пригожина проходив "без чітких політичних цілей (окрім як змусити Путіна звернути увагу і захистити ПВК "Вагнер"), без нормальної підготовки, без думки, що шлях до Москви виявиться відкритим і вестиме до вірної смерті... У чому тут брати участь? У відчайдушній спробі Пригожина зберегти "Вагнер"?"

Вона не виключила, що "Суровікін міг співчувати, можливо, міг і знати. Але потрібної миті абсолютно чітко вибрав бік держави", - написала Станова у соцмережах.

Шойгу (праворуч) і Герасимов у Кремлі, 27 лютого 2022 року Фото: Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Експертка нагадала, що ще до минулих вихідних було "добре відомо, і давно, про розкол у військовому керівництві між Шойгу/Герасимовим і Суровікіним. Природа цього розколу полягала не так у боротьбі за владу, як у різному розумінні того, як воювати в Україні та як будувати відносини з ПВК". Суровікін, на відміну Шойгу й Герасимова, на її переконання, "взаємодіяв із Пригожиним, мав, як мінімум, робочі відносини і навіть виступав посередником (на початку травня він займався вирішенням проблем із постачанням боєприпасів)". Але ця роль, "я не маю сумнівів, була узгоджена з Путіним".

Тим часом видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на дані західних розвідок 28 червня повідомило, що бунтівники спочатку могли мати намір заблокувати своїх опонентів Шойгу і Герасимова в штабі ПВО в Ростові, але плани виявилися доступними ФСБ РФ, після чого бунтівникам довелося "імпровізувати". Пригожин міг посвятити у свої плани низку воєначальників, включаючи, можливо, Суровікіна, але невідомо, чи він передав інформацію про заколот російським спецслужбам і як вона взагалі потрапила до ФСБ РФ, пише WSJ із посиланням на джерела в західних спецслужбах.

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"Чистки" в армії РФ нібито вже почалися

Неясно, чи негативно позначиться близькість Суровікіна до ПВК "Вагнер" на долі генерала. Видання "Досье", коментуючи публікацію в NYT, 28 червня опублікувало відомості про те, що Суровікін ще у 2017 році став почесним членом ПВК "Вагнер", що випливає з документів, які є у розпорядженні видання. Генералу, за його даними, видали особистий жетон ПВК під номером М-3744. Чутки про те, що Суровікін міг потрапити під підозру, зміцнюються тим, що з моменту оголошення про заколот генерал досі не з'являвся на публіці.

Тим часом прокремлівські "воєнкори" вже пишуть про те, що, за їхніми даними, у російських військових колах різко зросла недовіра одне до одного. "Вже не перший день працюють слідчі та представники ФСО (Федеральна служба охорони, так звана "охранка". - Ред.) як по керівництву органів військового управління, так і по командирах частин", - написав, зокрема, Telegram-канал "Рибар". При цьому, за даними різних "воєнкорів", "чистки" торкнулися не лише керівного складу армії РФ, а й менш чільних офіцерів та простих військовослужбовців.

"Я думаю, що прихильники Пригожина в армії були. Але правильніше було б сказати - незадоволені Шойгу і Путіним. Але тут з'являється найбільш інтригуючий момент: чи можна за сильного бажання зробити з прихильників заколотників? І використовувати це для чисток?" - запитує політологиня Тетяна Станова. Вона передбачає, що насамперед можливістю "чисток" для зміцнення своїх позицій скористається чинний глава міноборони РФ Сергій Шойгу. "У мене є серйозна підозра, що головним бенефіціаром усієї цієї історії, як не дивно, виявиться Шойгу. Пригожина і "Вагнера" позбувся, Путін отримав потужне щеплення від ПВК, як від чуми, тепер можна зайнятися власними армійськими лавами", - підсумувала Станова.