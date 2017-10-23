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Олексій Венедиктов

Олексій Венедиктов - відомий російський радіожурналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Венедиктов".

Російський радіожурналіст Олексій Венедиктов є головним редактором інформаційно-розмовної радіостанції "Эхо Москвы". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Москві в студії поранили журналістку радіостанції Эхо Москвы

У Москві в студії поранили журналістку радіостанції "Эхо Москвы" 23.10.2017

Невідомий чоловік увірвався в редакцію російської радіостанції "Эхо Москвы" і поранив журналістку Тетяну Фельгенгауер. Поки розглядається версія особистого мотиву нападу.

Коментар: Кому заважали Бузина та Калашніков?

Коментар: Кому заважали Бузина та Калашніков? 20.04.2015

Розстріли у Києві проросійського журналіста та екс-депутата, мабуть, розраховані на одне: продемонструвати "звірячий вищир" української "хунти" та посіяти паніку, вважає Сергій Руденко.
Активісти почали відновлювати меморіал на місці вбивства Нємцова

Активісти почали відновлювати меморіал на місці вбивства Нємцова 28.03.2015

Кілька осіб забрали всі квіти, фотографії та свічки з Великого москворецького мосту. Очевидці стверджують, що правоохоронці не завадили процесу. Тим часом активісти почали відновлювати меморіал.
Коментар: Життя після свободи слова у Росії

Коментар: Життя після свободи слова у Росії 13.11.2014

Російський журналіст Олег Кашин у спеціальному коментарі для DW пояснює особливості останніх скандалів довкола російських ЗМІ.
ЄС і Росія на саміті не зблизилися в українському питанні

ЄС і Росія на саміті не зблизилися в "українському питанні" 29.01.2014

Достоєвський і криза в Україні, застереження від небезпеки і непорозумінь. Репортаж DW з саміту Євросоюз-Росія.
Керівників «Коммерсанта» звільнили через номер про вибори

Керівників «Коммерсанта» звільнили через номер про вибори 13.12.2011

Генерального директора холдингу «Коммерсант» і головного редактора журналу «Коммерсант-Влада» звільнили з їхніх посад після виходу номеру про вибори. Власник видавництва звинуватив їх у порушенні журналістської етики.
У Росії відбуваються вибори до Держдуми

У Росії відбуваються вибори до Держдуми 04.12.2011

У Росії сьогодні проходять парламентські вибори. Напередодні незалежні спостерігачі заявляли про тиск влади. Тим часом у неділю були атаковані і заблоковані сайти низки незалежних ЗМІ.
Олексій Венедиктов з «Еха Москви»: «Моє завдання випивати із опозицією та з владою»

Олексій Венедиктов з «Еха Москви»: «Моє завдання випивати із опозицією та з владою» 27.02.2008

У неділю, 2 березня, Росія обиратиме президента. Вибори відбуваються в атмосфері інформаційної ізоляції російських громадян. Серед тих, хто об'єктивно інформує, радіостанція «Ехо Москви», хоч зв'язок з владою має і вона.