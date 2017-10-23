Олексій Венедиктов з «Еха Москви»: «Моє завдання випивати із опозицією та з владою»

У неділю, 2 березня, Росія обиратиме президента. Вибори відбуваються в атмосфері інформаційної ізоляції російських громадян. Серед тих, хто об'єктивно інформує, радіостанція «Ехо Москви», хоч зв'язок з владою має і вона.