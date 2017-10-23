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Олексій Венедиктов - відомий російський радіожурналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Венедиктов".
Російський радіожурналіст Олексій Венедиктов є головним редактором інформаційно-розмовної радіостанції "Эхо Москвы". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У неділю, 2 березня, Росія обиратиме президента. Вибори відбуваються в атмосфері інформаційної ізоляції російських громадян. Серед тих, хто об'єктивно інформує, радіостанція «Ехо Москви», хоч зв'язок з владою має і вона.