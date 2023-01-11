Окупаційні війська РФ в Україні очолив Герасимов

У Росії новим командувачем об'єднаного угруповання російських окупаційних військ, які ведуть війну проти України, призначили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Про це в середу, 1 січня, повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

Попередній командувач угруповання російських окупаційних військ Сергій Суровікін понижений до заступника Герасимова. При цьому Суровікін залишається на посаді командувача повітряно-космічних сил РФ.

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Ще двома заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім. Як стверджує міноборони РФ, зміна керівництва "пов'язана з розширенням масштабу завдань", які вирішуються під час війни проти України, а також необхідністю "організації тіснішої взаємодії між військами" та "підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління".

"Найрозумніший з людей"

Герасимов народився у Казані в 1955 році. На посаду начальника Генштабу збройних сил РФ його було призначено у 2012 році. Герасимов є автором концепції гібридних воєн. У статті "Цінність науки у передбаченні" він змалював нові форми і способи ведення бойових дій, а саме: стирання відмінностей між станом війни та миру. "Війни більше не оголошуються, а почавшись - йдуть не за звичним шаблоном", - писав він. Військові фахівці вважають, що його ідеї були використані під час анексії Криму та у війні на Донбасі.

У вересневому інтерв'ю американському виданню The Time головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зізнався, що вчився у Герасимова. Він розповів, що зберігає у своєму кабінеті публікації й твори начальника Герасимова. "Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними", - сказав Залужний.

За даними ЗМІ, Герасимов, що керував вторгненням Росії в Україну у лютому 2022 року, після низки невдач окупаційних військ був відсторонений. Герасимов, як і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, зіткнувся з критикою з боку російських військових блогерів за численні невдачі на полі бою та неспроможність забезпечити перемогу у війні проти України, зазначає агенція Reuters.

Подоляк: Реванш класичного генералітету

Коментуючи призначення Герасимова, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що це кадрове рішення означає "реванш класичного генералітету". "Суровікін був близьким до, скажімо так, ультрарадикального угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус - "ми головні", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

На думку Подоляка, Суровікін разом з засновником ПВК Вагнер Пригожином і главою Чечні Рамзаном Кадировим дуже потужно просувалися до "верхівки харчового ланцюжка". "Вони хотіли - і Путін це зрозумів -зробити своє оточення навколо Путіна, щоб керувати РФ, розуміючи, що Путін втрачає вплив", - вважає Подоляк.

Суровікін, якого російські ЗМІ називають "генералом Армагеддоном", був призначений на посаду головкома війни проти України лише три місяці тому - 8 жовтня 2022 року. Він став першим командувачем російського вторгнення, чиє ім'я міноборони РФ повідомило публічно. За час командування Суровікіна РФ вийшла з Херсона, а також почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.