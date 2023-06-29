"Різника"-генерала Суровікіна затримали в РФ - ЗМІ

Військова прокуратура Росії допитувала Суровікіна через дружні стосунки з Пригожиним та обмежила його пересування, пишуть ЗМІ. Водночас в Кремлі відмовилися коментувати цю інформацію.

У Росії затримали заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна. Про це у четвер, 29 червня, повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, обізнані у ситуації.

Видання зазначає, що наразі невідомо, чи пов'язано це зі звинуваченнями Суровікіна за участь у заколоті Євгена Пригожина, чи генерала затримували для допиту.

Раніше видання писало, що Суровікін опинився під тиском не через те, що його підозрюють у зраді, а через його дружні стосунки з Пригожиним. Джерела FT зазначали, що генерала ніхто не бачив відтоді, як він записав звернення 24 червня до Пригожина під час заколоту із закликом зупинитися.

Між тим Bloomberg із посиланням на своє джерело пише, що військова прокуратура протягом кількох днів допитувала Суровікіна про його зв'язки з Пригожиним. За словами співрозмовника агентства, генерала утримують в одному місці, але він не у в'язниці.

Читайте також: Як заколот Пригожина змінив порядок денний саміту Євросоюзу

Кремль відмовився коментувати затримання Суровікіна

Як пише "Інтерфакс-Росія", речник Кремля Дмитро Пєсков не дав чіткої відповіді на запитання про ситуацію з Суровікіним і порекомендував звертатися до міністерства оборони РФ.

Натомість дочка генерала в коментарі Telegram-каналу Baza заявила, що "з ним нічого не сталося, він на робочому місці перебуває".

Пригожин неодноразово вихваляв військове керівництво Суровікіна на війні Росії проти України, різко критикуючи при цьому інших високопосадовців міноборони, нагадує Bloomberg.

Репутація безжального генерала

Суровікін був головнокомандувачем російської армії в Україні в жовтні й керував відступом Збройних сил РФ з українського міста Херсон. У січні Суровікіна замінив на посаді головнокомандувача начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, якого разом з міністром оборони Сергієм Шойгу Пригожин пообіцяв усунути під час спроби заколоту.

Читайте також: Коментар: Призначення Герасимова повертає Пригожина на другі ролі

У соцмережах Суровікіна часто називають "різником Сирії", "канібалом" або "генералом Армагеддон" через криваву репутацію. Він брав участь у Другій чеченській війні в 2004 і 2005 роках, а у війні в Сирії очолював російські збройні сили в 2017, а також у 2019-му.

Правозахисні організації звинувачують Суровікіна у відповідальності за воєнні злочини в Сирії та терор проти мирного населення. За даними Human Rights Watch, він бомбив лікарні в провінції Ідліб, попри те, що там перебувало багато дітей. За деякими даними, він, якщо і сам не віддавав такий наказ, то принаймні дозволив атаку хімічним газом проти сирійських цивільних.

Його також називають відповідальним за бомбардування міста Алеппо, яке російська авіація перетворила на руїни в 2016 році. У 2017 році за військові заслуги в Сирії Путін нагородив його медаллю "Герой Росії".

Читайте також: "Різник Сирії": що відомо про нового командувача військами Росії Суровікіна