Алеппо - місто на півночі Сирії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алеппо".

У 2008 році сирійське місто Алеппо нараховувало майже 1,7 мільйона жителів і вважалось другим за величиною містом у Сирії. Крім того, Алеппо є одним з найстаріших міст у регіоні. Між 2012 та 2016 роками під час сирійської громадянської війни за Алеппо постійно точились бої. Наприкінці грудня 2016 року місто знову взяли під контроль сирійські урядові війська. На той момент значна частина міста була зруйнована, а більшість населення втекла. За даними ООН, у перші сім місяців після взяття міста під контроль сирійськими урядовими військами велика частина біженців знову повернулись до Алеппо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.