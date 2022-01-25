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Алеппо

Алеппо - місто на півночі Сирії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алеппо".

У 2008 році сирійське місто Алеппо нараховувало майже 1,7 мільйона жителів і вважалось другим за величиною містом у Сирії. Крім того, Алеппо є одним з найстаріших міст у регіоні. Між 2012 та 2016 роками під час сирійської громадянської війни за Алеппо постійно точились бої. Наприкінці грудня 2016 року місто знову взяли під контроль сирійські урядові війська. На той момент значна частина міста була зруйнована, а більшість населення втекла. За даними ООН, у перші сім місяців після взяття міста під контроль сирійськими урядовими військами велика частина біженців знову повернулись до Алеппо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація 25.01.2022

Від снігу та низьких температур у північносирійському регіоні постраждали десятки тисяч людей. Намети внутрішніх біженців пошкоджені або зруйновані. В ООН кажуть про "сцени жаху".

Туреччина збила два військові літаки сирійської армії

Туреччина збила два військові літаки сирійської армії 01.03.2020

Під час військової операції в Сирії турецька армія збила два літаки сирійських ВПС. Також був обстріляний військовий аеродром в Алеппо.
Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе

Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе 11.02.2020

Сирійські урядові війська вперше з 2012 року повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск.
Турецькі війська обстріляли школу в Сирії, загинули 8 дітей - спостерігачі

Турецькі війська обстріляли школу в Сирії, загинули 8 дітей - спостерігачі 02.12.2019

У результаті артобстрілу школи в сирійській провінції Алеппо загинули щонайменше восьмеро дітей. Ще 21 особа отримала внаслідок обстрілу поранення.
Вибух автомобіля на півночі Сирії: близько двох десятків загиблих

Вибух автомобіля на півночі Сирії: близько двох десятків загиблих 16.11.2019

Внаслідок підриву начиненого вибухівкою автомобіля в місті Аль-Баб загинули близько 20 людей, ще до 30-ти отримали поранення. Туреччина звинуватила у вибуху курдські Загони народної самооборони.
У Сирії діє ПВК з російсько-українським корінням - розслідування

У Сирії діє ПВК з російсько-українським корінням - розслідування 28.03.2019

ПВК Vegacy Strategic Services Ltd тренує в Сирії угруповання палестинців Liwa al-Quds, йдеться в розслідуванні Citeam. Ця компанія кілька років співпрацює з російськими військовослужбовцями.
Дамаск заявив про ізраїльський удар по передмістю Алеппо

Дамаск заявив про ізраїльський удар по передмістю Алеппо 28.03.2019

Ізраїльська авіація атакувала з повітря низку об'єктів поблизу Алеппо, повідомили в сирійському уряді. Спостерігачі кажуть, що удар знищив іранські склади зі зброєю. Ізраїль нічого не коментує.
Сирія: десятки загиблих внаслідок боїв між ісламістами та союзниками Анкари

Сирія: десятки загиблих внаслідок боїв між ісламістами та союзниками Анкари 02.01.2019

У провінції Алеппо бойовики угруповання, яке пов'язують з "Аль-Каїдою", атакували підтримувані Туреччиною загони повстанців, повідомляють спостерігачі.
У Сирії вперше за понад два місяці відновилися бомбардування: спостерігачі

У Сирії вперше за понад два місяці відновилися бомбардування: спостерігачі 25.11.2018

Про удари з повітря по позиціях ворожих до Башара Асада сил повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі припускають, що атаку провели російські бойові літаки.
Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо хімзброєю, вони заперечують

Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо хімзброєю, вони заперечують 25.11.2018

Сирійська влада повідомила про обстріл повстанцями підконтрольного уряду міста Алеппо снарядами з хлором. Про запах хлору в місті повідомляють також і спостерігачі, натомість повстанці заперечують свою причетність.
Через удар Ізраїлю в Сирії загинуло дев'ять військових - спостерігачі

Через удар Ізраїлю в Сирії загинуло дев'ять військових - спостерігачі 16.07.2018

Ізраїль завдав удару по сирійській базі біля Аллеппо, через що загинуло дев'ять проурядових військових, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Ізраїльська армія поки не коментує цю інформацію.
Сирія: внаслідок ракетних обстрілів баз урядових сил загинули десятки бійців

Сирія: внаслідок ракетних обстрілів баз урядових сил загинули десятки бійців 30.04.2018

Мішенню ракетної атаки стала, зокрема, база рекрутування шиїтського ополчення, яке воює на боці Асада. За даними спостерігачів, загинули 26 бійців, переважно іранців. У Тегерані спростовують загибель своїх громаняд.
Фоторепортаж: Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Фоторепортаж: Східна Гута повторює криваву долю Алеппо 23.02.2018

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення.
Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо 23.02.2018

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення.
Курдські загони в Алеппо заявили про висунення в Афрін

Курдські загони в Алеппо заявили про висунення в Афрін 22.02.2018

Курдські "Загони народної самооборони" з Алеппо вирушили до Афріну, аби допомогти відбити наступ Туреччини, зазначив командир підрозділів. Контроль над східними районами міста Алеппо перейшов до армії Асада.

Як болгарська зброя потрапляє до терористів у Сирії (09.10.2017) 09.10.2017

Працюючи у Сирії, журналістка Диляна Гайтанджиєва знайшла зброю болгарського виробництва у покинутому підвалі в Алеппо. І тепер намагається довести, що її туди доправили саме з Болгарії.

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