Як Європа зібралася в Гранаді: підтримка і ППО для України

Майже 50 європейських країн брали участь у саміті в Гранаді, однією з цілей якого було зміцнити єдність у підтримці Києва. Конкретних результатів Володимир Зеленський теж домігся - посилення ППО. Репортаж DW.

Гранада, туристичний магніт в іспанській Андалузії з населенням менш ніж чверть мільйона людей, у четвер, 5 жовтня, прийняла зустріч на найвищому рівні за участю лідерів майже 50 держав - саміт Європейської політичної спільноти. Зазвичай жваві вулиці поблизу історичного центру наче паралізувало: дороги на під'їздах до конгрес-центру, де відбувався захід, перекрили, громадський транспорт пустили в об'їзд, мешканцям прилеглих будівель довелося обходити поліцейські кордони, щоб потрапити додому. "Нам, звісно, повідомили, що так буде 5 і 6 жовтня, але що вже напередодні неможливо буде потрапити на свою вулицю, - це несподіванка", - ділиться враженнями з подругою сеньйора на сусідній із конгрес-центром алеї. "Ну що ж, будемо ставитися до цього філософськи", - відповідає їй приятелька.

Однак справжнє розчарування спіткало туристів, які приїхали в Гранаду спеціально, щоб на власні очі побачити Альгамбру - шедевр мавританської палацової та паркової архітектури 8-9 століття. Головна визначна пам'ятка міста на три дні виявилася для них недоступною, оскільки її показують тільки високопоставленим гостям саміту. "Доведеться повернутися в Гранаду ще раз", - каже літній турист зі США, насилу приховуючи розчарування.

Туристи біля оглядового майданчика з видом на Альгамбру Фото: Fermin Rodrigue/AP/picture alliance

Настільки масштабні саміти - це новий формат для камерної Європи: перша така зустріч відбулася лише рік тому в Празі. Потім у травні його приймала Молдова - гостей запросили до палацу за 20 кілометрів від Кишинева, закривши небо над усією країною. А тепер черга дійшла до Іспанії, яка до того ж головує в Раді ЄС і там же, у Гранаді, влаштовує її неформальний саміт 6 жовтня.

Пленарна частина саміту Європейської політичної спільноти Фото: Ludovic Marin/AFP

"Зберегти єдність у Європі"

Формат Європейської політичної спільноти унікальний тим, що надає майданчик для діалогу багатьом країнам за межами Європейського Союзу, зокрема і Україні. "Головний виклик для нас - зберегти єдність у Європі, не тільки в ЄС, а й на всьому європейському континенті", - сказав журналістам президент України Володимир Зеленський на синій килимовій доріжці саміту. Як завжди, про його прибуття стало відомо лише за кілька годин: участь не підтверджували "з міркувань безпеки".

Володимир Зеленський у Гранаді Фото: Manu Fernandez/AP/dpa/picture alliance

Слово українському президенту дали і на самому початку саміту, де окрім нього виступали лише приймаюча Іспанія та лідери Євросоюзу - очільники Європейської Ради Шарль Мішель і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Зеленський розповів колегам, як у Харкові облаштували практично повноцінні школи на станціях метро, щоб захистити дітей від російських обстрілів і забезпечити їм очне навчання. "Ми живемо у 2023 році. І ось що означає сусідство з Росією", - констатував він і навів дані української розвідки. Згідно з ними, якщо війну заморозити, то РФ зможе до 2028 року відновити військовий потенціал, знищений ЗСУ.

Зеленський припустив, що після цього потенційними об'єктами російських атак можуть стати країни Балтії. "Росію необхідно нейтралізувати військовою поразкою, - наголосив президент. - Ми повинні перемогти в Україні, щоб Путін не зміг перекинути цю агресію на когось іншого".

"Чи достатньо у ваших містах станцій метро, щоб захистити ваших дітей?" - запитав у європейських лідерів Зеленський, укотре продемонструвавши вищий пілотаж своїх спічрайтерів.

Метою цього саміту Європейської політичної спільноти було скористатися присутністю більшості європейських лідерів, щоб "відновити єдність" у протидії агресії Росії проти України, заявив Мадрид. І учасники саміту безперечно продемонстрували солідарність з Україною та підтримку на символічному рівні.

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Конкретні результати для України

У форматі цього саміту не ухвалюються колективні рішення і не робляться загальні заяви. Однак під час двосторонніх переговорів Німеччина та Іспанія домовилися із Зеленським про надання Україні додаткових систем ППО. Про таку саму підтримку, за словами Зеленського, йшлося і в його бесіді з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Я дуже вірю, що ми зможемо зібрати всі ці системи і вони всі прибудуть в Україну", - сказав він, особливо виділивши "потужне рішення" на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Німецький уряд працюватиме над наданням Україні систем Patriot, саме зараз, на цей зимовий період", - оголосив журналістам український президент.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський в Гранаді Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/AFP

Після пленарної частини за столом у формі гігантської літери "п", де брали участь усі делегації, лідери країн працювали в групах. Наслідки війни в Україні обговорювали в групі "Багатосторонність і геостратегія". Іспанія підтвердила свій намір разом із союзниками по НАТО і ЄС продовжувати підтримувати Київ "твердо і цілком". "Євросоюз продовжуватиме надавати потужну політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно", - заявила іспанська сторона як тимчасова голова Ради ЄС.

Шарль Мішель звернувся особисто до Володимира Зеленського, запевнивши: "Ми з вами та українським народом". Він нагадав, що Євросоюз уже виділив Україні допомогу на 82 мільярди євро і готує новий масштабний пакет. Мішель підкреслив і те, що ЄС підтримує ембарго на російські алмази на рівні "Великої сімки"(G7) з 2024 року для посилення санкційного тиску на Росію. Пізніше Зеленський розповів про роботу над дванадцятим пакетом санкцій, які, за його словами, поширюватимуться на ядерну галузь Росії.

"Наш обов'язок - щоб перемогла Україна, а не панування сили, наш обов'язок - відновити європейську архітектуру безпеки, щоб на цьому континенті європейці жили в мирі і свободі, і цим ми повинні керуватися в Європейській політичній спільноті", - заявила очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Втрачена можливість для Нагірного Карабаху

Водночас сподівання міжнародної спільноти на те, що на цьому форумі стануть можливими прямі переговори між лідерами Вірменії та Азербайджану, не справдилися. Президент Азербайджану Ільхам Алієв бойкотував захід, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган також скасував поїздку, не вказавши конкретної причини. Натомість прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян приїхав і зустрівся з Шарлем Мішелем, Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем, які заявили про готовність зміцнювати відносини між ЄС і Вірменією в усіх аспектах та погодилися, що країні необхідно виділити додаткову гуманітарну допомогу у зв'язку з наслідками масового переселення карабахських вірмен. За словами Мішеля, намітилися позитивні зрушення, і очікується, що переговори між Вірменією та Азербайджаном скоро відбудуться в Брюсселі. Але це ще мають підтвердити Єреван і Баку.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і очільник Європейської Ради Шарль Мішель Фото: Ludovic Marin/AFP

Пашинян також поспілкувався із Зеленським - це була їхня перша зустріч за весь час лідерства у своїх країнах. За такі зустрічі в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти політики люблять цей майданчик. Особливо кандидати на вступ до ЄС, держави, що не входять до Євросоюзу та невеликі країни, які використовують цей формат для обговорення важливих тем з лідерами ЄС.

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Саміти самі по собі - цінність?

Корисним такий формат вважають і аналітики, навіть попри брак конкретних результатів. Політолог Стівен Блокманс із "Центру досліджень європейської політики" в Брюсселі вважає правильними такі діалоги слабо пов'язаної між собою європейської спільноти. "Сам факт продовження зустрічей, збереження відкритих можливостей для спілкування і конструктивного підходу є позитивним. Без таких зустрічей подібних можливостей взагалі не було б. Так вважають прихильники ЄПС", -пояснив Стівен Блокманс в інтерв'ю DW.

Наступний саміт відбудеться у Великобританії. Точне місце і дате його проведення поки не визначені.

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