Влада РФ блокує видання медіахолдингу Євгена Пригожина

Російські видання "Невские новости" і "Экономика сегодня", що входять до медіахолдингу "Патриот" російського бізнесмена Євгена Пригожина , який володіє також приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер", припиняють роботу. Про це повідомили представники цих ЗМІ в п'ятницю, 30 червня.

Закривається й інтернет-видання "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), що також входить до цього медіахолдингу, передає російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на головну редакторку Христину Масенкову.

Судячи з даних сервісу Роскомнагляду, доступ до сайтів "Невских новостей", РИА ФАН, а також видань "Политика сегодня" і "Экономика сегодня" був обмежений на території Росії. При цьому підстави для блокування не вказані. З території Німеччини вхід на сайт РИА ФАН на момент публікації матеріалу був, як і досі, можливий.

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Тим часом онлайн-видання The Bell написало 30 червня з посиланням на два джерела в медіахолдингу "Патріот" і одного його колишнього працівника, що начальники напрямків і відділів повідомили своїм підлеглим про необхідність написати заяви про звільнення за власним бажанням у зв'язку з припиненням роботи холдингу. Раніше, 29 червня, The Bell писав, що холдингу шукають нового власника і називав при цьому ім'я друга президента РФ Володимира Путіна Юрія Ковальчука.

Заколот Пригожина і ПВК "Вагнер"

Як повідомлялося, заколот Пригожина почався пізно ввечері 23 червня і тривав трохи менш як добу. Він звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і його відомство в завдаванні удару по таборах ПВК, під час якого, за його словами, загинуло багато людей. Міноборони РФ ці звинувачення відкинуло. Пригожин оголосив, що "Група Вагнера" висунулася "зупиняти зло, яке становить військове керівництво країни", назвавши цей рейд "маршем справедливості", і закликав силовиків переходити на його бік.

ФСБ РФ повідомила, що на Пригожина порушено справу за фактом організації збройного заколоту і закликала бойовиків ПВК "Вагнер" його затримати. Уночі на вулицях Москви з'явилася військова техніка, а бойовики захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону і рушили на Москву.

Увечері 24 червня Пригожин несподівано оголосив, що розвертає колони і йде в польові табори, вказавши на загрозу кровопролиття. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що провів переговори з Євгеном Пригожиним на прохання президента РФ Володимира Путіна і домовився про зупинку руху бойовиків ПВК "Вагнер" до Москви.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков увечері 24 червня заявив, що Пригожин поїде в Білорусь Водночас ні сам власник ПВК "Вагнер", ні найманці, які брали участь у заколоті, не будуть піддаватися кримінальному переслідуванню, пообіцяв він. 27 червня Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина у Білорусь.