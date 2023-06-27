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Літак Пригожина приземлився під Мінськом - Беларускі Гаюн

Олександр Куницький
4 год. тому

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приземлився на військовому аеродромі "Мачулищі" після невдалої спроби заколоту в Росії.

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Євген Пригожин
Євген Пригожин Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Вранці у вівторок, 27 червня, до Білорусі з російського Ростова-на-Дону прилетів літак ватажка приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".

"Бізнес-джет Євгена Пригожина (реєстраційний номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом о 07:40", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі, за даними моніторингової групи, в "Мачулищі" прилетів ще один бізнес-джет - BAe 125-800B із реєстраційним номером RA-02878. Він прибув із російського Санкт-Петербурга, але кого або що перевозив - не відомо.

Востаннє Пригожина бачили на публіці увечері 24 червня, коли він виїжджав на авто зі штабу Південного військового округу РФ у Ростові, погодившись припинити збройний заколот.

ЗМІ анонсували, що сьогодні правитель Білорусі Олександр Лукашенко поспілкується з журналістами.

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Занепокоєння присутністю Пригожина в Білорусі 

Колишній начальник генерального штабу армії Великобританії Річард Даннатт вважає, що приїзд Пригожина в Білорусь збільшує ризик можливої атаки "Вагнера" на Київ з білоруської території

Втім командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Наєв переконує, що напад "вагнерівців" з Білорусі буде самогубством. За його словами, нарощування техніки чи живої сили зараз там не спостерігається.

"Беларускі Гаюн" також не має даних про дислокацію ПВК у Білорусі та початок там будівництва таборів для них, про що повідомила низка ЗМІ. 

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