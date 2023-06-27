У Росії закрили кримінальну справу про заколот ПВК "Вагнер"
Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) закрила у вівторок, 27 червня, кримінальну справу щодо збройного заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.
У повідомленні ФСБ зазначається, що підставою для закриття став той факт, що "учасники 24 червня припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину".
Тим часом міністерство оборони РФ повідомило у вівторок про підготовку до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнер" підрозділам російських збройних сил.
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Лукашенко наказав привести армію в "бойову готовність"
Невдалий заколот "вагнерівців" прокоментував у вівторок і білоруський правитель Олександр Лукашенко, який нібито був посередником у переговорах і домовився про виїзд Пригожина до Білорусі.
Лукашенко, зокрема, "попросив" не робити з нього "героя", як і з Пригожина чи з президента РФ Володимира Путіна, бо вони "ситуацію упустили, а потім думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося". Він додав, що "якби пішла смута, на Заході негайно б цим скористалися", а "якщо паде Росія, то ми залишимося під руїнами, всі загинемо".
За його словами, йому "було боляче спостерігати за подіями" у РФ, а багато білорусів нібито сприйняли їх "близько до серця, тому що батьківщина одна". Лукашенко також заявив, що через заколот в Росії віддав наказ про "приведення білоруської армії у повну бойову готовність".
Він також поскаржився на майже щоденні "різні провокації на державному кордоні від країн-сусідів": нібито на кордон "підкидають трупи" та навмисно залітають безпілотники, а одночасно з цим "продовжується зведення стін та загороджень, фортифікаційне обладнання, мінування з української сторони".
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Путін нагородив військових: "Зупинили заколот"
Свою чергою Путін публічно нагородив російських військових, які, за його словами, "зупинили громадянську війну".
На церемонії був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, через конфлікт з яким Пригожин розпочав заколот.
Ввечері Путін також збирається поспілкуватися з російськими "журналістами".
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