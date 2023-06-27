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У Росії закрили кримінальну справу про заколот ПВК "Вагнер"

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
39 хв. тому

Закриття справи проти Пригожина ФСБ пояснило тим, що його ПВК "припинила злочинні дії". Тим часом міноборони РФ повідомило про підготовку до передачі важкої техніки "Вагнера" армійським підрозділам.

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Бойовики ПВК "Вагнер" під час заколоту 24 червня
Бойовики ПВК "Вагнер" під час заколоту 24 червняФото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) закрила у вівторок, 27 червня, кримінальну справу щодо збройного заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.

У повідомленні ФСБ зазначається, що підставою для закриття став той факт, що "учасники 24 червня припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину".

Тим часом міністерство оборони РФ повідомило у вівторок про підготовку до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнер" підрозділам російських збройних сил.

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Лукашенко наказав привести армію в "бойову готовність"

Невдалий заколот "вагнерівців" прокоментував у вівторок і білоруський правитель Олександр Лукашенко, який нібито був посередником у переговорах і домовився про виїзд Пригожина до Білорусі

Лукашенко, зокрема, "попросив" не робити з нього "героя", як і з Пригожина чи з президента РФ Володимира Путіна, бо вони "ситуацію упустили, а потім думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося". Він додав, що "якби пішла смута, на Заході негайно б цим скористалися", а "якщо паде Росія, то ми залишимося під руїнами, всі загинемо".

За його словами, йому "було боляче спостерігати за подіями" у РФ, а багато білорусів нібито сприйняли їх "близько до серця, тому що батьківщина одна". Лукашенко також заявив, що через заколот в Росії віддав наказ про "приведення білоруської армії у повну бойову готовність". 

Він також поскаржився на майже щоденні "різні провокації на державному кордоні від країн-сусідів": нібито на кордон "підкидають трупи" та навмисно залітають безпілотники, а одночасно з цим "продовжується зведення стін та загороджень, фортифікаційне обладнання, мінування з української сторони".

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Путін нагородив військових: "Зупинили заколот"

Свою чергою Путін публічно нагородив російських військових, які, за його словами, "зупинили громадянську війну". 

На церемонії був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, через конфлікт з яким Пригожин розпочав заколот.

Ввечері Путін також збирається поспілкуватися з російськими "журналістами".

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Заколот Пригожина і контрнаступ ЗСУ: що кажуть на Заході?

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