  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

У Британії побоюються наступу "Вагнера" на Київ з Білорусі

Євгенія Наконечна
18 хв. тому

Колишній начальник генштабу Великобританії вважає, що "вагнерівців" можуть використати для атаки на Київ з Білорусі. Тим часом американський CNN допускає вбивство Пригожина через зраду Путіна.

https://p.dw.com/p/4T2Kl
У Ростові, в якому ПВК "Вагнера" захопила військові об'єкти, люди фотографувалися з Євгеном Пригожиним.
У Ростові, в якому ПВК "Вагнера" захопила військові об'єкти, люди фотографувалися з Євгеном Пригожиним.Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Українське керівництво має остерігатися можливої атаки на Київ російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним з території Білорусі, попередив колишній начальник генерального штабу армії Великобританії Річард Даннатт.

"Той факт, що Пригожин виїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння. Якщо він зберіг навколо себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", - сказав британський генерал в інтерв'ю Sky News у неділю, 25 червня.

На його думку, "цілком можливо", що Росія використає "Вагнера", щоби знову спробувати взяти Київ.

Читайте також: Заколот "Вагнера" в Росії: Пригожин погодився виїхати в Білорусь

CNN: Пригожина можуть вбити в Білорусі

Натомість американський телеканал CNN, аналізуючи провальну спробу збройного заколоту в Росії, пише, що Пригожина можуть вбити в Білорусі.

Колишня очільниця Московсього бюро CNN Джил Догерті вважає, що президент РФ Володимир Путін не прощає "зрадників", тому Пригожин буде під загрозою, де б він не перебував.

"Поки Пригожин діє так, як він діє, та має підтримку, він становить загрозу. Путін виглядає дійсно слабким. На його місці, я би хвилювалася, чому люди на вулицях Ростова вітали "Вагнера". Мабуть, вони їх підтримують і ті їм подобаються. Як би там не було, це дуже погані новини для Путіна. Можливо, ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі", - каже вона.

Читайте також: ISW: Заколот Пригожина підірвав силову монополію Путіна

Чого боїться Путін? Правнучка Хрущова про тактику Кремля

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Танк біля штабу Південного військового округу РФ у Ростові

Пригожину інкримінують організацію збройного заколоту в Росії

Пригожину інкримінують організацію збройного заколоту в Росії

Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ в ударі по ПВК "Вагнер" і пішов захоплювати адміністративні будівлі та воєнні об'єкти в Ростові. Російська влада закидає йому організацію збройного заколоту.
Конфлікти24 червня 2023 р.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на "збройний заколот" у РФ.

Зеленський про "заколот" у РФ: Хаосу стільки, що брехнею не сховаєш

Зеленський про "заколот" у РФ: Хаосу стільки, що брехнею не сховаєш

Президент України прокоментував "збройний заколот" ПВК "Вагнер" у Росії: Путін забарикадувався у Москві від тих, кого сам озброїв. За його словами, українські військові "знають, що робити".
Конфлікти24 червня 2023 р.
Найманець ПВК "Вагнер" біля адміністративної будівлі в Ростові-на-Дону.

"Збройний заколот" у Росії: як реагують в світі

"Збройний заколот" у Росії: як реагують в світі

НАТО, США та ЄС "уважно стежать" за "збройним заколотом" ПВК "Вагнер" на чолі з Пригожиним у РФ. Британська розвідка назвала її "найсерйознішим викликом для російської держави".
Політика24 червня 2023 р.
Більше публікацій
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки влучання уламків російської ракети в Києві 24 червня.

Під завалами багатоповерхівки Києва виявили ще двох загиблих

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Обкладинка каталогу виставки on the road, зроблена харків'янкою Іриною

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

Суспільство24 червня 2023 р.
"Титан" був створений спеціально для занурення до уламків "Титаніка"

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Катастрофи23 червня 2023 р.
Діра в Чонгарському мості, 23 червня 2023 року

Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Конфлікти23 червня 2023 р.
Орел з нацистською символікою з корми крейсера Admiral Graf Spee

Орел зі свастикою не стане голубом миру

Орел зі свастикою не стане голубом миру

Історія23 червня 2023 р.
external

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Суспільство23 червня 2023 р.08:44 хв.
Практикантка з Уганди Ребекка Біїра в одній з німецьких пекарень

Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Міграція23 червня 2023 р.
На головну сторінку