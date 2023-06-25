У Британії побоюються наступу "Вагнера" на Київ з Білорусі

Колишній начальник генштабу Великобританії вважає, що "вагнерівців" можуть використати для атаки на Київ з Білорусі. Тим часом американський CNN допускає вбивство Пригожина через зраду Путіна.

Українське керівництво має остерігатися можливої атаки на Київ російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним з території Білорусі, попередив колишній начальник генерального штабу армії Великобританії Річард Даннатт.

"Той факт, що Пригожин виїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння. Якщо він зберіг навколо себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", - сказав британський генерал в інтерв'ю Sky News у неділю, 25 червня.

На його думку, "цілком можливо", що Росія використає "Вагнера", щоби знову спробувати взяти Київ.

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CNN: Пригожина можуть вбити в Білорусі

Натомість американський телеканал CNN, аналізуючи провальну спробу збройного заколоту в Росії, пише, що Пригожина можуть вбити в Білорусі.

Колишня очільниця Московсього бюро CNN Джил Догерті вважає, що президент РФ Володимир Путін не прощає "зрадників", тому Пригожин буде під загрозою, де б він не перебував.

"Поки Пригожин діє так, як він діє, та має підтримку, він становить загрозу. Путін виглядає дійсно слабким. На його місці, я би хвилювалася, чому люди на вулицях Ростова вітали "Вагнера". Мабуть, вони їх підтримують і ті їм подобаються. Як би там не було, це дуже погані новини для Путіна. Можливо, ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі", - каже вона.

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