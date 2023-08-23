У Росії розбився літак з Євгеном Пригожиним - ЗМІ

Російські медіа повідомили, що в Тверській області РФ розбився літак, серед пасажирів якого значився Євген Пригожин. Підтвердження того, що ватажок ПВК "Вагнер" був на борту й загинув наразі немає.

У Тверській області РФ увечері в середу, 23 серпня розбився приватний літак Embraer, серед пасажирів якого був вказаний Євген Пригожин, пише російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на дані Федерального агентства повітряного транспорту РФ (Росавіцація).

Водночас агенція не уточнює, чи йдеться саме про ватажка приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Поки що не відомо, чи був засновник "Вагнера" Пригожин дійсно на борту та чи загинув він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пригожину належить бізнес-джет Embraer Legacy 600. За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн", цей літак дійсно раптово пропав з радарів, коли перебував у районі Твері, а на відео уламків видно цифри, які співпадають з реєстраційним номером борта Пригожина.

За даними російського міністерства надзвичайних ситуацій, в катастрофі загинули 10 людей. Літак прямував з Москви до Санкт-Петербурга. Близькі до ПВК "Вагнер" телеграм-канали пишуть, що літак збила російська протиповітряна оборона (ППО). Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що основна версія слідства наразі - теракт на борту.

Читайте також: Глава ЦРУ припустив, що Путін помститься Пригожину пізніше

Невдалий заколот Пригожина

Після невдалої спроби заколоту "вагнерівців" рівно два місяці тому в Росії оголосили, що Пригожин "піде" в Білорусь, а його бойовики можуть або піти з ним, або підписати контракт з міністерством оборони РФ.

На початку серпня білоруські військові розпочали військові навчання з бойовиками "Вагнера" біля кордону з Польщею та Литвою.

Сам Пригожин після невдалого заколоту практично не з'являвся у публічному просторі, хоча відомо, що він не був обмежений у переміщеннях. Напередодні соціальними мережами ширилося відео за участі Пригожина, на якому він стверджував, що знаходиться в Африці.

Читайте також: Заколот Пригожина. Що міг знати Суровікін?

Читайте також: "Різника"-генерала Суровікіна звільнили з посади головкому ПКС РФ - ЗМІ

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video