Катастрофа літака Євгена Пригожина: що відомо

У Тверській області розбився бізнес-джет засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. DW - про те, що відомо про подію на цей момент.

Літак, що належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, розбився під російським містом Тверь в середу, 23 серпня. Що могло стати причиною катастрофи, чи був Пригожин серед пасажирів, і як ця подія вплине на "вагнерівців" - у DW.

Що ж сталося

Літак засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795, що летів із Москви до Санкт-Петербурга, зник із радарів близько 18.11 за московським часом у Бологівському районі Тверської області. Через півгодини в мережі почали з'являтися перші повідомлення про катастрофу бізнес-джета.

Читайте також: "Різника"-генерала Суровікіна звільнили з посади головкому ПКС РФ - ЗМІ

Зазначалося, що літак впав біля села Куженкіно і "згорів повністю". За даними Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", катастрофу супроводжували два вибухи в небі: "Було два вибухи. Крило і стабілізатор впали на станції Куженкіно, а фюзеляж і крило впали на село Куженкіно за два кілометри від колишньої ферми. Цивільні не постраждали, у будинки не влучило".

Онлайн-видання "Верстка" зазначає , що село Куженкіно розташовано недалеко від міста Бологоє і озера Валдай, де розташовано резиденцію президента РФ Володимира Путіна. Приблизно за 50 кілометрів від місця падіння джета розміщено системи ППО 42-го зенітного ракетного полку. Також поруч розташовано військову авіабазу "Хотилово". Ця територія входить до складу Західного військового округу.

Читайте також: Глава ЦРУ припустив, що Путін помститься Пригожину пізніше

Як пише онлайн-видання "Важные истории", лайнером Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 Пригожин літав до Мінська одразу після заколоту, 27 червня. Борт RA-02795 літав також за маршрутом "політичного турне Пригожина Росією" у травні та червні, вказують журналісти. Старий номер джета - M-SAAN, під ним він із 2019 року перебуває у санкційних списках США за зв'язок із Пригожиним, ідеться в публікації.

Хто був на борту літака Пригожина, що розбився

Після аварії літака Пригожина МНС Росії повідомило про загибель 10 осіб. Пізніше Росавіація оприлюднила список пасажирів джета (сім осіб) і членів його екіпажу (три особи). Крім інших, у цьому списку значаться сам Євген Пригожин і співзасновник ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін.

"Як відомство так швидко отримало доступ до списків пасажирів приватного джета, - незрозуміло", - прокоментувало появу списку онлайн-видання "Важные истории".

Незабаром Telegram-канал Baza опублікував подробиці біографій пасажирів зі списку.

Раніше журналіст Андрій Захаров, який спеціалізується на висвітленні тем, пов'язаних із ПВК "Вагнер", написав із посиланням на свої джерела, що Євген Пригожин 23 серпня дійсно вилетів у Росію з Африки разом з усім командним складом ПВК.

Версії причин катастрофи літака Пригожина

Як пише російське онлайн-видання РБК із посиланням на джерело в правоохоронних органах, слідство розглядає "всі версії катастрофи літака Пригожина, зокрема помилку пілота, технічні несправності і зовнішній вплив". Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту за фактом аварії літака у Тверській області.

Тим часом Telegram-канал Grey Zone, який вважають близьким до кіл ПВК, практично одразу оприлюднив повідомлення, що літак Євгена Пригожина "був збитий вогнем із ППО підвідомчої МО РФ у Бологівському районі Тверської області".

"Місцеві жителі перед падінням літака чули два розриви, характерних для ППО, і це підтверджують інверсійні сліди в небі на одному з відео, а також слова безпосередніх очевидців", - стверджували автори.

Зі свого боку Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" стверджує з посиланням на джерело, що літак Пригожина "було збито двома ракетами С-300", цей зенітний комплекс розташовано неподалік від місця аварії. "23 червня заколот. 24 серпня кінець. У Кремлі люблять цифри", - ідеться в пості.

Версію про помилковий пуск зенітної ракети може бути обрано як основну, пише і пов'язаний із міноборони Росії Telegram-канал "Рыбарь".

Однак військовий експерт Юрій Федоров, з яким поспілкувалося видання "Агентство", версію про те, що джет був збитий ракетою ППО, спростовує. "Якби він був збитий ракетою ППО, то на відео видно було б димний слід, я поки що не бачив сліду. Якщо очевидці не бачили ракету, що злітала, і слід від неї, то версія з ППО під питанням. Якщо він так падає, то міг бути вибух на борту або те, що можна назвати терактом", - пояснив він.

Telegram-канал Mash також висуває версію, що на борту міг статися "теракт". Версію про "теракт" України до Дня незалежності висуває і близький до Кремля політолог Сергій Марков. Водночас Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пише з посиланням на джерело, що "тема з бомбою на борту літака Пригожина розкручується дедалі активніше": "Нібито з'явилися свідчення, що в останній момент на борт завантажили якийсь подарунок у вигляді ящика дорогого вина. І тепер відпрацьовують версію, що в цьому ящику і могла бути бомба. Сам літак (до завантаження ящика) уважно оглядали, зокрема із собаками".

Чи загинув Пригожин?

Онлайн-видання "Настоящее время" нагадує про два випадки, коли ЗМІ повідомляли про загибель власника ПВК "Вагнер". У 2019 році писали, що Пригожин загинув в авіакастрофі в Конго, а у 2022-му - що його вбили в Попасній у Луганській області.

Версію інсценування не відкинули і близькі до Кремля співрозмовники "Медузи". "Для того, щоб сховатися назавжди, взявши один із численних запасних паспортів, згорілий літак - теж гарний привід. Ворон кісток не збере, кінці в попіл, слід прохолов", - наводить думку політологині Катерини Шульман онлайн-видання The Bell.

Тим часом російське державне інформагентство "РИА Новости" звернуло увагу, що 23 серпня - у день катастрофи літака Євгена Пригожина - президент РФ Володимир Путін перебував на заході на честь 80-річчя перемоги в курській битві. "Путін з оркестром", - свідчить підпис до посту.

Реакції на катастрофу літака Пригожина

Коментуючи звістки про катастрофу літака Пригожина, президент США Джо Байден заявив, що не здивувався цьому. "Можу нагадати, що коли ви ж мене про це запитували, я сказав, що на його (Пригожина. - Ред.) місці слідкував би, на чому пересуваюся. Що саме сталося, не знаю, але я не здивований. У Росії мало відбувається такого, за чим не стояв би Путін", - сказав Байден журналістам.

Читайте також: Заколот Пригожина. Що міг знати Суровікін?

"Демонстративне усунення Пригожина і командування "Вагнера" через два місяці після спроби державного перевороту є сигналом Путіна російським елітам напередодні виборів 2024 року. "Обережно! Нелояльність дорівнює смерті". Але це також сигнал російським військовим: "героїв СВО" не буде. Якщо не український трибунал, то це буде куля ФСБ", - написав у соцмережі X радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи новини про катастрофу літака глави ПВК "Вагнер" у Тверській області.

Зі свого боку видання The Wall Street Journal наводить коментар міністра ЦАР зі стратегічних інвестицій Паскаля Коягбеле: "Російська влада відновить контроль. Наше партнерство - з російською державою". ЗМІ неодноразово повідомляли, що в ЦАР перебувають підрозділи ПВК "Вагнер", які забезпечують безпеку влади цієї країни.

Що буде з ПВК "Вагнер"?

На тлі повідомлень про загибель засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина бойовики приватної військової компанії почали готуватися до виїзду з Білорусі. Про це повідомляє український Центр національного спротиву з посиланням на джерела в білоруському підпіллі.

"За даними білоруського підпілля, увечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів "вагнерівців" у Білорусі, - йдеться в повідомленні. - Ймовірно, колони прямують у напрямку кордону з РФ, але спецслужби РБ намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців".

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що в Білорусь прилетів транспортний літак ПКС РФ Іл-76, що вміщує до 225 осіб.

Як пише онлайн-видання "Главный региональный", після падіння літака Пригожина рада командирів ПВК "Вагнер" зібралася на екстрену нараду.