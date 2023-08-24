Путіну не відмазатися від пригожинщини

Главу ПВК "Вагнер" Пригожина називали "кухарем Путіна" Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Літак, на борту якого, судячи зі списку пасажирів, перебував засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, розбився за два місяці після походу останнього на Москву. Тоді, 24 червня 2023 року, президент Росії Володимир Путін назвав заколот Пригожина "ударом у спину". А зради Путін, за його власними словами, не прощає. Чи могла аварія літака засновника ПВК, звинуваченої у скоєнні безлічі злочинів в Африці та в Україні, виявитися фатальною для нього та щасливою не лише для Кремля випадковістю?

Загибель Пригожина після заколоту. "Совпадение? Не думаю"

У це навряд чи повірять росіяни, яким держЗМІ цілодобово згодовують теорії змови, підкріплюючи абсурдні висновки коронним: "Совпадение? Не думаю". Можливо, з'являться версії та навіть докази непричетності Кремля до смерті того, хто ніс смерть іншим. Не виключено, що російська влада і не особливо ховатиметься за подібними виправданнями, лицемірно влаштувавши при цьому "герою Росії" Пригожину розкішний похорон.

Оглядач DW Андрій Бреннер

Як би там не було, але тепер епоха правління пізнього Путіна міцно пов'язана з ім'ям засновника ПВК "Вагнер". Його загибель зацементує цей зв'язок. І президенту не відмазатись ні від Пригожина, ні від підозр у причетності до загибелі ватажка найманців, ні від скоєних ними злочинів. Пригожин у геометричній прогресії розвинув те, до чого нинішній глава російської держави цілеспрямовано йшов багато років: знецінення будь-яких законів, жорсткого усунення противників та встановлення кримінальних порядків.

Читайте також: Коментар: Чому росіяни не протестують проти Путіна

Путін 2.0

Свідоме спотворення Путіним не лише історії, а й сучасності Пригожин віртуозно вдосконалив, створивши "фабрики тролів". "Віджимання" бізнесу, яке практикується путінським оточенням, "кухар президента" успішно експортував до Сирії та країн Африки. А якщо юрист Путін витирав ноги об конституцію країни, то засновнику ПВК (діяльність яких у Росії заборонена) не вартувало великих зусиль розгорнуте рекрутування в'язнів на війну з Україною.

У чому Пригожин, мабуть, перевершив президента, то це в жорстокості щодо усунення опонентів. У тому числі й тому заколот ПВК "Вагнер" нехай на один день, але змусив здригнутися путінський режим. Багато представників інтелігенції сором'язливо зізнавалися собі, що десь у глибині душі бажали успіху Пригожину. А Михайло Ходорковський навіть публічно підтримав заколот.

І це ще одна трагедія країни, коли супротивники нинішньої влади свої надії на зміну режиму в Росії покладають на кримінальний авторитет. Що вже говорити про тих, для кого жити "по понятіям" - норма життя, а розмовляти на кримінальному жаргоні - звична форма спілкування. Пригожинщина пустила глибоке коріння в російському суспільстві.

Читайте також: Коментар: Чим небезпечні натяки на адресу України щодо поступок Росії

Життя після смерті

Смерть Пригожина може послужити Путіну погану службу у тому разі, якщо навколо засновника ПВК "Вагнер" зростатиме ареал мученика, правдолюбця та того, хто міг повернути Росії успіх у її злочинній війні з Україною. Але Кремль навряд чи допустить це чи намагатиметься використати ситуацію з користю для себе, перекупивши, залякавши чи ліквідувавши найманців Пригожина.

Можливо, що в мережі з'явиться анонімний Telegram-канал під назвою на кшталт "Ветеран ПВК", який повідомлятиме, що в авіакатастрофі в Тверській області загинула "людина, схожа на Пригожина", а справжній Пригожин консультує диктаторів в африканських країнах.

Але Пригожин або його реінкарнація навряд чи вплинуть на політичне життя в Росії, а от пригожинщина напевно переживе нинішнього президента РФ. І річ не лише в тисячах злочинців, яким пощастило не загинути в Україні і які тепер повертаються до міст і сіл величезної країни. Річ у політичній системі, побудованій навколо Путіна. Питання лише в тому, чи поглине вона своїх творців або дасть їм дожити їхній біологічний вік.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.