ЄС не визнав "президентських виборів" у Карабасі

У кандидата в президенти, за якого проголосував парламент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, не було суперників. Канцлер ФРН у розмові з прем'єром Вірменії висловив стурбованість посиленням військової ескалації.

Європейський Союз не визнає легітимність виборів глави невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР), які відбулися в суботу, 9 вересня, в Степанакерті. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

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"У зв'язку з проведенням так званих "президентських виборів" у Ханкенді/Степанакерті 9 вересня 2023 року Європейський Союз знову заявляє, що не визнає конституційно-правових рамок, у яких їх було проведено", - ідеться в комюніке. Водночас ЄС вважає, що "для вірмен Карабаху важливо консолідуватися навколо де-факто керівництва, яке здатне і бажає вести з Баку дискусії, орієнтовані на результат". Брюссель запевнив у готовності "підтримати цей процес".

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Парламент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) на спеціальному засіданні 9 вересня обрав нового президента НКР - 45-річного Самвела Шахраманяна. "У закритому голосуванні взяли участь 23 депутати, з яких 22 проголосували за кандидатуру Шахраманяна, один - проти", - повідомив "Інтерфакс" із посиланням на парламент невизнаної республіки. Шахраманян був єдиним кандидатом на посаду президента НКР.

Уряд ФРН закликав Єреван і Баку відмовитися від військової ескалації

Того самого дня федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Темою бесіди стала напружена ситуація в прикордонній зоні між Вірменією та Азербайджаном. Глава уряду Німеччини висловив глибоку занепокоєність у зв'язку з неухильним зростанням напруженості останніми тижнями, зокрема, у зв'язку з розгортанням військових підрозділів.

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"Уряд Німеччини рішуче закликає утриматися від будь-якої військової ескалації, - заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) після телефонної розмови голів урядів ФРН і Вірменії. - Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном може бути вирішений тільки дипломатичним шляхом - тепер усі повинні конструктивно працювати в цьому напрямку без зволікання".

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Насамперед за словами Гебештрайта, необхідно швидко домовитися про гуманітарні поставки для жителів Нагірного Карабаху, на який претендують обидві країни, і відкриття Лачинського коридору - єдиного виходу Вірменії до Нагірного Карабаху.