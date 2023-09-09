  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаЄвропа

ЄС не визнав "президентських виборів" у Карабасі

Валерій Сааков | Марина Барановська
9 вересня 2023 р.

У кандидата в президенти, за якого проголосував парламент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, не було суперників. Канцлер ФРН у розмові з прем'єром Вірменії висловив стурбованість посиленням військової ескалації.

https://p.dw.com/p/4W9Hj
Лачинський коридор між Вірменією й Нагірним Карабахом
Лачинський коридор - єдина дорога, що зв'язує Вірменію з Нагірним КарабахомФото: Gilles Bader/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Європейський Союз не визнає легітимність виборів глави невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР), які відбулися в суботу, 9 вересня, в Степанакерті. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

Читайте також: Заяви прем'єра Вірменії. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

"У зв'язку з проведенням так званих "президентських виборів" у Ханкенді/Степанакерті 9 вересня 2023 року Європейський Союз знову заявляє, що не визнає конституційно-правових рамок, у яких їх було проведено", - ідеться в комюніке. Водночас ЄС вважає, що "для вірмен Карабаху важливо консолідуватися навколо де-факто керівництва, яке здатне і бажає вести з Баку дискусії, орієнтовані на результат". Брюссель запевнив у готовності "підтримати цей процес".

Читайте також: Росію збентежили спільні навчаннями Вірменії та США

Парламент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) на спеціальному засіданні 9 вересня обрав нового президента НКР - 45-річного Самвела Шахраманяна. "У закритому голосуванні взяли участь 23 депутати, з яких 22 проголосували за кандидатуру Шахраманяна, один - проти", - повідомив "Інтерфакс" із посиланням на парламент невизнаної республіки. Шахраманян був єдиним кандидатом на посаду президента НКР.

Уряд ФРН закликав Єреван і Баку відмовитися від військової ескалації

Того самого дня федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Темою бесіди стала напружена ситуація в прикордонній зоні між Вірменією та Азербайджаном. Глава уряду Німеччини висловив глибоку занепокоєність у зв'язку з неухильним зростанням напруженості останніми тижнями, зокрема, у зв'язку з розгортанням військових підрозділів.

Читайте також: Вірменія та Азербайджан провели новий раунд мирних переговорів

"Уряд Німеччини рішуче закликає утриматися від будь-якої військової ескалації, - заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) після телефонної розмови голів урядів ФРН і Вірменії. - Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном може бути вирішений тільки дипломатичним шляхом - тепер усі повинні конструктивно працювати в цьому напрямку без зволікання".

Читайте також: Азербайджан і Вірменія заявили про взаємне визнання кордонів

Насамперед за словами Гебештрайта, необхідно швидко домовитися про гуманітарні поставки для жителів Нагірного Карабаху, на який претендують обидві країни, і відкриття Лачинського коридору - єдиного виходу Вірменії до Нагірного Карабаху.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.eeas.europa.eu
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Нью-Делі

Шольц назвав підсумкову декларацію G20 "успіхом"

Політика9 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
Виборчі кабінки у Донецьку ставлять просто у дворах

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

Політика8 вересня 2023 р.
Nachtzug zwischen Przemysl und Kiew

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Залізничні квитки через перекупників: чому це досі можливо?

Суспільство8 вересня 2023 р.
external

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Львів: оркестр із Луганська і публіка з усієї України

Конфлікти8 вересня 2023 р.02:30 хв.
На головну сторінку