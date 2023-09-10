США закликають негайно відкрити гумкоридори до Карабаху

Лачинський і Агдамський коридори необхідно негайно відкрити для гуманітарних вантажів, наголосили у Вашингтоні. Держдеп США також закликав Баку й Єреван до відмови від подальшої ескалації ситуації.

Сполучені Штати глибоко стурбовані швидким погіршенням гуманітарної ситуації в Нагірному Карабасі й закликають негайно розблокувати шляхи для підвезення гуманітарних вантажів. Таку заяву поширила в неділю, 10 вересня, пресслужба Державного департаменту США.

"Ми фіксуємо, що гуманітарні вантажі стоять поблизу як Лачинського, так і Агдамського маршрутів, і повторюємо наш заклик до негайного й одночасного відкриття обох коридорів, щоб дозволити проходження вкрай необхідних гуманітарних вантажів для чоловіків, жінок і дітей у Нагірному Карабаху. Ми також закликаємо лідерів відмовитися від будь-яких дій, що підвищують напруженість (...). Застосування сили для вирішення суперечок є неприйнятним", - йдеться в заяві американського дипломатичного відомства.

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Вашингтон також і надалі готовий "рішуче підтримувати" зусилля Вірменії та Азербайджану, спрямовані на розв'язання невирішених питань шляхом прямого діалогу, "з метою досягнення гідного і тривалого миру". "Повторюємо, що будь-яка мирна угода між Вірменією та Азербайджаном повинна захищати права і безпеку жителів Нагірного Карабаху. Так само ми заохочуємо діалог між Баку і жителями Нагірного Карабаху", - наголошується в тексті заяви.

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Сполучені Штати ще раз наголосили, що "єдиний шлях вперед - це мир, діалог і нормалізація відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності один одного".

Раніше Баку висловив готовність відкрити гумкоридори

Напередодні влада Азербайджану повідомила про доставлення гумдопомоги з РФ до Нагірного Карабаху через азербайджанські території. Про це в соцмережі X поінформував завідувач відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв.

Раніше влада самопроголошеної НКР опублікувала заяву, в якій повідомила про рішення дозволити доступ гуманітарної допомоги з території Азербайджану, "зважаючи на необхідність полегшити важкі гуманітарні проблеми", що виникли через блокаду Баку Лачинського коридору, що зв'язує невизнану республіку з Вірменією. Це буде перше транспортне сполучення між Азербайджаном і невизнаною НКР за десятиліття, зазначає агентство Reuters.

Домовленість щодо Лачинського коридору

"Водночас досягнуто домовленості про відновлення гуманітарних перевезень російськими миротворцями та Міжнародним комітетом Червоного Хреста по Лачинському коридору", - йдеться в повідомленні влади самопроголошеної НКР. Хікмет Гаджієв також підтвердив Reuters одночасне відкриття двох доріг до Степанакерта (азерб. Ханкенді) - з боку Азербайджану і з боку Вірменії.

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В дописі в соцмережі X він додав, однак, що це окрема домовленість, не пов'язана безпосередньо з постачанням гуманітарної допомоги РФ з Агдама. За словами Гаджиєва, на КПП "Лачин" має "дотримуватися азербайджанського митного і прикордонного режиму".

Раніше у суботу верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Баку відкрити Лачинський коридор. "Інші дороги, такі як Агдам, можуть бути відкриті як частина рішення, але не як альтернатива", - написав він у X.

Перекриття Азербайджаном Лачинського коридору

Лачинський коридор - єдина дорога, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. 12 грудня 2022 року її перекрили люди з азербайджанськими прапорами, які називали себе екоактивістами. Баку заборонив використовувати аеропорт у Нагірному Карабасі для доправлення гуманітарних вантажів у регіон. Багато міжнародних і гуманітарних організацій марно намагалися врегулювати ситуацію. Голова Міжнародного суду ООН Джоан Донох'ю зазначала, що блокада призвела до нестачі продовольства, медикаментів та інших життєво необхідних товарів.

Баку 23 квітня встановив КПП на мосту Хакарі, обґрунтувавши це необхідністю "запобігти незаконному перевезенню живої сили, зброї та мін". Зі свого боку Вірменія категорично відкинула такі звинувачення, заявивши, що Азербайджан грубо порушує угоду про припинення вогню 2020 року. Держприкордонслужба Азербайджану 11 липня заявила про припинення діяльності КПП "Лачин" через "неодноразові спроби контрабанди за допомогою транспортних засобів, що належать Міжнародному комітету Червоного Хреста".