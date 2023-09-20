У Єревані триває чергова акція протесту проти влади

Біля будівлі уряду Вірменії зібралися кілька тисяч людей, невдоволених небажанням Єревана допомогти вірменам у Нагірному Карабаху. Організатори акції вимагають зміни влади у країні.

У Єревані другий день тривають масові протести проти небажання влади Вірменії втрутитися в конфлікт навколо Нагірного Карабаху і підтримати етнічних вірмен, які живуть там. Увечері у середу, 20 вересня, демонстранти перекрили кілька вулиць біля будівлі уряду.

Частина учасників акції протесту перегородила рух на проспекті Тиграна Меца, вулиці Аміряна та вулиці Налбандяна. Поліцейські не чинили перешкод демонстрантам. Біля самої будівлі уряду - на площі Республіки в центрі Єревана - зібралося, за оцінками агентства AFP, кілька тисяч людей. Своєю чергою кореспондент видання "Нова газета. Європа" оцінив кількість присутніх біля будівлі в кілька сотень людей.

Учасники акції вимагають зміни влади

Один з організаторів акції протесту голова блоку "Мати-Вірменія" Андранік Теванян раніше заявив, що демонстранти домагаються зміни влади у Вірменії, усунення Нікола Пашиняна з посади прем'єр-міністра та формування нового уряду, який, за словами Теваняна, зможе організувати захист Нагірного Карабаху та Вірменії.

"В Арцасі (Нагірному Карабаху - Ред.) вирішується доля Вірменії, доля нашої державності. Є лише одна можливість на даний момент вирішити проблеми Вірменії та Арцаха. Нікол Пашинян давно офіційно умив руки і відмовився від Арцаха. Він здав арцаських вірмен ворогу. Те, що відбувається зараз, наслідки політики Пашиняна", - заявив Андранік Теванян.

Своєю чергою представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян вже безпосередньо на мітингу заявив, що парламентська опозиція створила комітет, який координуватиме дії щодо усунення Пашиняна від влади.

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Перемир'я у Нагірному Карабаху

Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) оголосила про досягнення з Азербайджаном домовленості про повне припинення вогню з 13:00 за місцевим часом 20 вересня. У рамках угоди, досягнутої за посередництва російських миротворців, вірменські військовослужбовці, що залишилися, будуть виведені "із зони розгортання російського миротворчого контингенту", а формування "армії оборони Нагірного Карабаху" - розформовані і повністю роззброєні, важку військову техніку та озброєння буде виведено.

Вже 21 вересня у місті Євлах має відбутися зустріч представників вірменського населення Нагірного Карабаху та влади Азербайджану, на якій обговорюватимуться питання "про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану", повідомила пресслужба "президента" НКР.

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