Нагірний Карабах: перемир'я, роззброєння "НКР" і переговори

Невизнана "НКР" погодилась на умови Азербайджану про роззброєння. Між Баку та вірменським населенням Нагірного Карабаху мають відбутися переговори.

У невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" ("НКР") у середу, 20 вересня, заявили про досягнення домовленості з Азербайджаном щодо припинення вогню з 13-ї години за місцевим часом (12-ї години за київським часом). Як заявили в інформаційному центрі "НКР", бойові дії в Нагірному Карабасі припинені за посередництва командування російського миротворчого контингенту в регіоні.

Досягнення домовленості про перемир'я також підтвердили в Баку. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські сили в Нагірному Карабасі погодилися "скласти зброю, залишити бойові позиції та військові пости", а все озброєння та важка техніка має бути передано азербайджанській армії, цитує Reuters.

"НКР" має розформувати свої збройні формування

Як повідомила пресслужба "президента" "НКР", у межах угоди вірменські військові, які залишилися, будуть виведені "з зони розгортання російського миротворчого контингенту", а формування "армії оборони Нагірного Карабаху" буде розформоване й повністю роззброєне, важку військову техніку та озброєння виведуть з території Нагірного Карабаху.

Крім того, повідомляється про заплановане проведення 21 вересня в азербайджанському місті Євлах зустрічі представників вірменського населення Нагірного Карабаху та влади Азербайджану. На ній обговорюватимуть питання "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану", цитує "Інтерфакс".

Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки не може підтвердити повідомлення про домовленості припинити вогонь у Нагірному Карабасі: "Я поки що деталями не володію, тому нічого не можу сказати щодо цього. Там постійно здійснюються контакти. Тому не можу точно це підтвердити".

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Понад 30 загиблих і 200 поранених

Напередодні, 19 вересня, азербайджанська армія оголосила проведення воєнної операції в Карабасі з метою "відновлення конституційного ладу".

Уряд Азербайджану заявив про свою принципову готовність до переговорів, але як передумову висунув вимогу капітуляції вірменських сепаратистів, складення ними зброї та припинення існування "незаконного режиму НКР". Якщо цього не станеться, наступ "триватиме до переможного кінця", попередили в Баку. У разі капітуляції Азербайджан запропонував переговори "з представниками вірменського населення Карабаху" в Євласі.

Повідомлялося про удари по військових об'єктах. Вірменія присутність своїх військових у Карабасі заперечує. Внаслідок обстрілу загинули 32 людини, зокрема семеро цивільних, поранені понад 200 осіб, заявила омбудсменка Вірменії Анаіт Манасян. Також повідомлялося про евакуацію понад семи тисяч мешканців з 16 населених пунктів.

Цивільні в укритті під час обстрілів 20 вересня Фото: Siranush Sargsyan/AP/picture alliance

У міністерстві закордонних справ Азербайджану в середу заявили, що під час операції взяли під контроль понад 90 бойових позицій формувань збройних сил Вірменії, а також кілька стратегічно важливих висот.

Реакція світу на воєнну операцію Азербайджану в Карабасі

Міжнародна спільнота з занепокоєнням відреагувала на воєнну операцію Азербайджану. В кулуарах Генасамблеї ООН, що проходить у ці дні в Нью-Йорку, низка країн закликала до припинення насильства.

Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив за "негайне припинення" бойових дій у регіоні. "Генсек закликає до негайного припинення бойових дій, деескалації та суворішого дотримання режиму припинення вогню, що діє з 2020 року, і принципів міжнародного гуманітарного права", - заявив речник Гутерріша Стефан Дюжаррік.

Припинити воєнну операцію Азебайджан закликали президент Європейської Ради Шарль Мішель та верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель. "ЄС засуджує військову ескалацію вздовж лінії зіткнення та в інших місцях Карабаху. ЄС шкодує про жертви ескалації. Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій, а також до того, щоб Азербайджан припинив поточні військові дії", - наголосив Боррель у заяві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав сторони конфлікту скласти зброю. "Я переконаний, що відновлені бойові дії ведуть у глухий кут. Вони повинні припинитися", - сказав Шольц на загальних дебатах Генасамблеї. Перед цим він заявив про необхідність "повернення на шлях дипломатії".

МЗС Азербайджану заявило про взяття під контроль понад 90 бойових позицій формувань збройних сил Вірменії Фото: Azerbaijani Defence Ministry/Handout/AFP

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Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, що воєнного рішення не існує, і що сторони повинні відновити діалог. Блінкен закликав Алієва негайно припинити воєнні дії. "Держсекретар наголосив на висловленій президентом Алієвим готовності припинити воєнні дії та провести зустріч представників Азербайджану і населення Нагірного Карабаху", - наголошується в повідомленні Держдепартаменту США. Блінкен зідзвонився також із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і запевнив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Вірменії.

Франція закликала до "термінового засідання" Ради Безпеки ООН щодо "незаконного" наступу збройних сил Азербайджану. Згідно з дипломатичними джерелами, таке засідання скликали на четвер, 21 вересня, в Нью-Йорку. Вірменія раніше вже зверталася до цього органу з проханням про допомогу.

Протести в Єревані та надії Пашиняна на миротворців РФ

У Єревані на тлі подій сотні людей вийшли на демонстрацію проти Пашиняна. Вони звинуватили його в провалі захисту Нагірного Карабаху та вимагали його відставки.

Посольство Росії в Єревані також оточили розлючені люди. Відбулися сутички з поліцією, яка застосувала світлошумові гранати. За даними міністерства охорони здоров'я Вірменії, 16 поліцейських і 18 демонстрантів отримали травми.

Протести в Єревані Фото: Karen Minasyan/AFP

Після оголошення про досягнення перемир'я Пашинян висловив сподівання, що російські миротворці повністю забезпечать безпеку вірмен Нагірного Карабаху. Якщо російські миротворці виступили з такою пропозицією (про припинення вогню, розформування карабаських збройних формувань. - Ред.), це означає, що вони повністю та без застережень прийняли повноцінне зобов'язання з забезпечення безпеки вірмен Нагірного Карабаху", - сказав Пашинян у відеозверненні. За його словами, російські миротворці повинні забезпечити повноцінні умови, щоб "вірмени Нагірного Карабаху мали повні права жити у своїх будинках і на своїй землі".